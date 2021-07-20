Вторник, 20 Июля 2021 18:47

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении с занимаемых должностей и.о. министра обороны РА Вагаршака Арутюняна и замглавы Генштаба ВС РА Аршака Карапетяна.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Отметим, что Вагаршак Арутюнян возглавил Министерство обороны Армении в ноябре 2020 года, занимая до этого должность советника премьер-министра. Арутюнян недолго уже занимал пост главы оборонного ведомства при президентстве Роберта Кочаряна, который нелицеприятно назвал его <паркетным генералом>.

Аршак Карапетян в апреле 2021 года был назначен первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Армении. До этого Карапетян занимал пост начальника разведуправления Генштаба ВС Армении, и советника премьер-министра. Отметим, что Карапетян был уволен из ВС Армении после апрельской 4-дневной войны 2016 года за провал в работе, где ведал разведуправлением ГШ ВС РА. Вернулся в ряды Вооружённых сил Армении после <бархатной революции>.