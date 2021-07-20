Вторник, 20 Июля 2021 14:04

АрмИнфо.Мы видим, что президент Азербайджана очевидным образом продолжает выступать с милитаристской риторикой, раз от разу подтверждая наличие территориальных претензий к Армении и озвучивая угрозы с требованием "возвращения" Сюникской, Гегаркуникской области и даже Еревана. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат фракции "Мой шаг", азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Убеждена, что подобный образ действий и риторика Азербайджана вести наши народы в направлении установления реального мира не могут. Наоборот, подобные заявления и действия азербайджанского руководства лишь повышают градус существующего и создают новые очаги напряжения. Наглядным подтверждением чего являются продолжающиеся обстрелы позиций ВС Армении со стороны Нахиджевана", - подчеркнула она.

Комментируя, в этом свете, все последние заявления того же Алиева, его ожидания от Армении в плане подписания мирного договора, парламентарий подчеркнула невозможность их реализации. "Мы неоднократно заявляли о нерешенности конфликта по причине отсутствия решения одного из его краеугольных вопросов - вопроса статуса Арцаха. Заявляли о необходимости его решения в результате дальнейших переговоров в направлении окончательного урегулирования конфликта. Что документально зафиксировано, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - подчеркнула она.

18 июля по итогам встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев счел территориальный конфликт в Нагорном Карабахе завершенным и призвал армянское руководство вступить в мирные переговоры. "Мы положили конец противостоянию в регионе. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире", - заявил он.

Отметим, что параллельно Алиев продолжает периодически озвучивать в адрес Армении угрозы и предъявлять территориальные претензии. Вплоть до предоставления Азербайджану экстерриториального <Зангезурского коридора> через территорию Сюникской области Армении для связи с эксклавом Нахиджеван. Здесь очевидным образом напрашивается аналогия с адресованными Польше требованиями Гитлера от 1938 года о предоставлении Германии "Данцигского коридора".

В этом свете, парламентарий оценивает представления Алиева о мирном договоре с Арменией как весьма далекие от реалий. На ее взгляд, договор, включающий в себя наилучшие и самые заветные мечты Азербайджана и попирающий интересы Армении, заключен быть просто не может. При этом, подписания реального договора о мире, по оценкам Айрапетян, могло стать реальностью в случае согласия Баку на взаимные уступки. Но никоим образом не в предлагаемом ныне Алиевым варианте. Парламентарий убеждена в невозможности даже рассмотрения Ереваном подобного варианта установления мира.