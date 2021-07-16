Пятница, 16 Июля 2021 13:48

АрмИнфо.Начав, наконец, арестовывать преступников в кабинетах, государство с опозданием закрывает свои долги перед нами, перед обществом. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Я рассматриваю аресты мэров и глав сельских общин Сюникской области именно в этом контексте. Этот процесс довольно запоздал, это необходимо сразу признать, но он идет, он лишь только начался и очень скоро он дойдет до все новых и новых кабинетов. Кабинетов, в которых годами скапливался криминальный мусор, который вел оттуда против государства гибридную войну", - заметил он.

В этом свете, Меграбян оценивает аресты и уголовные дела, возбужденные против глав общин Сюникской области как запоздалое осуществление правосудия, установление правосудия в стране, как меры по изоляции преступников от общества. По оценкам эксперта, антигосударственные действия всех этих людей в первую очередь обусловлены желанием уйти от ответственности за предыдущие преступления. Однако, теперь им придется отвечать за все деяния по каждой статье Уголовного кодекса.

Основным местом, где преступники и их покровители, по определению Меграбяна, все еще пытаются уйти от ответственности, сегодня является Конституционный суд. С этой целью последние сегодня занимаются распространением лжи и манипуляциями, пытаясь замаскировать собственные преступления политикой, представив происходящее как политическое преследование.

"Почему так получилось, что по уголовным делам по раздаче предвыборных взяток проходят лишь представители блоков "Айастан" и "Честь имею"? Думаю, что потому, что все эти люди изначально прекрасно осознавали собственную сущность. Они понимали, что убедить электорат голосовать за себя в рамках предусмотренных законом методов они не смогут. Понятно, что в подобных условиях им не оставалось ничего иного как в очередной раз прибегнуть к столь полюбившимся за последние десятилетия, родным для них методам. Методам, настолько опротивевшим обществу, что оно устроило в стране революцию", - заметил эксперт.

В подобных условиях преступникам в кабинетах и преступникам с депутатскими мандатами, по оценкам Меграбяна, не остается ничего иного как пытаться по возможности оттянуть возобновление естественного функционирования государственных институтов власти - парламента и правительства после выборов. Что они и делают посредством обращения в Конституционный суд с требованием опротестовать итоги выборов.

"Ну и конечно, препятствуя окончательному формированию исполнительной и законодательной власти, затягивая этот процесс, они надеются хоть как-то дестабилизировать ситуацию. И, почему нет, при помощи своих бывших клиентов - судей КС добиться успеха. Необходимо констатировать, что именно КС остается их последним прибежищем. После его решения уже совершенно никому не будет интересно, признают они факт своего поражения или нет. Ну и конечно, они пытаются представить выборы как нелегитимные, уже с расчетом на будущее. Понятно, что они ничего не добьются и добиться не могут. Более того, все это уже оборачивается против них самих и очень скоро ситуация обернется таким образом, что они много раз пожалеют, что заварили всю эту кашу", - подытожил эксперт.