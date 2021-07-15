Четверг, 15 Июля 2021 13:50

АрмИнфо.На данном этапе в регионе проистекает, обусловленный интересами внешних сил, в частности США, процесс имеющий отношение к действиям России, Турции и Азербайджана. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Речь идет о внимании США к процессу демаркации-делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и адресованными Еревану и Баку предложениям Москвы в данном направлении. Важно отметить согласие Никола Пашиняна поставить свою подпись под инициативой Москвы после выборов. Таким образом, речь сегодня идет даже не о каких-то новых уступках Армении, а о реализации уступок, на которые в день подписания капитуляции Армении уже получено согласие Еревана", - подчеркнул он.

По оценкам политолога, Армения сегодня не может пойти на реализацию и этих уступок. В первую очередь ввиду неспособности самого Пашиняна легитимизировать все эти антиармянские инициативы и проекты. Неспособности, изменить которую Пашинян не может даже после получения очередного мандата доверия на власть. Подобную стесненность армянского премьера Гукасян обуславливает позициями США и Франции относительно данного вопроса.

Комментируя текущую ситуацию, напряженность на границе Армения-Азербайджан, в частности, убийство армянского военнослужащего, политолог оценил как вполне прогнозируемую и ожидаемую. На его взгляд, подобному положению дел, к великому сожалению, способствует и выбор энного числа граждан Армении на недавних парламентских выборах. Он также отметил полное отсутствие каких-либо надежд на прекращение убийств и других преступлении на границе после ее демаркации и делимитации.

Размещение российских пограничников на армяно-азербайджанской границе, на взгляд политолога, преследует лишь цель закрепления текущей ситуации. И ожидать от российских военнослужащих иного отношения к армянам, чем это было, к примеру, в отношении убитых и плененных азербайджанцами армянских военных в Хцаберде, на его взгляд, не приходится. В этом свете, российское присутствие на границе, по его прогнозам, лишь придаст преступлениям азербайджанцев дополнительную безнаказанность.

"Так или иначе, но в любом случае намерения и решимость Франции и США достичь разрешения вопроса статуса Арцаха в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ сегодня налицо. Однако эти намерения противоречат намерениям Азербайджана. Как следствие, последний намеренно обостряет ситуацию на границе с целью продвигать вперед собственные планы. Что делает в ответ Россия? По сути, проявляет молчаливое согласие в ответ на убийства армянских военнослужащих. Таким образом, сегодняшнюю ситуацию, в которой оказалась Армения, можно охарактеризовать как патовую Мы не можем ни сотрудничать с Западом, ни легитимизировать реалии, которые стремится установить в регионе Азербайджан", - подытожил Гукасян