Четверг, 15 Июля 2021 12:11

АрмИнфо. Дальнейшие импульсы между Арменией и Азербайджаном будут обуславливаться наличием-отсутствием ресурсов для оказания давления как друг на друга, та и на заинтересованных в регионе внешних игроков. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Необходимо понимать, что интересы Армении и России сегодня совпадают далеко не во всем. К примеру, Москве совершенно безразлично контролирует ли озеро Сев Лич Армения или же Азербайджан. России интересна лишь стабильность на границе между Арменией и Азербайджаном, но совершенно не интересует то, по какой линии эта граница будет проводиться. Импульсы вокруг границ, их стабильности и вопросов коммуникаций будут продолжаться при посредничестве и давлении Москвы", - подчеркнул он.

В этом свете, политолог предположил, что интересы Армении в определении приграничных линий могут учитываться лишь в случае наличия под рукой Еревана ресурсов для оказания давления. Однако, с учетом того, что данные ресурсы сегодня есть лишь в распоряжении Баку, ожидать серьезного отступления азербайджанцев в Гегаркунике и Сюнике не приходится. Искандарян подчеркнул отсутствие у Армении сил, способных понудить Азербайджан к подобному отступлению.

На этом фоне, Россия, по оценкам политолога, в целом, заинтересована в сохранении стабильности на армяно-азербайджанской границе в свете интереса к разблокированию коммуникаций в регионе. Новая война России, согласно Искандаряну, не нужна. Соответственно, Москва ведет переговоры с целью взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на границе между Арменией и Азербайджаном.

"Эти переговоры, эти действия России ведутся, скажем так, не очень стремительно. Однако, уже понятно, что Москва согласилась взять на себя решение проблем с безопасностью и на границе с Азербайджаном. И судя по тому, что интересы России и Армении в этом направлении совпадают, по всей вероятности, данный процесс будет доведен до своего логического завершения", - заметил он.

Комментируя перспективы урегулирования, собственно, конфликта вокруг Арцаха, в частности, определения его статуса, Искандарян подчеркнул, что не ожидает в обозримом будущем серьезных подвижек в данном направлении. В этом свете, он заметил, что трехстороннее заявление от 9 ноября касается не урегулирования конфликта, а всего лишь прекращения огня. Таким образом, проблема по-прежнему далека от решения, прежде всего, в силу нежелания Баку обсуждать варианты ее разрешения. При этом, по прогнозам политолога, продолжая удерживать фактически в заложниках часть армянских военнопленных, Баку будет торговаться за все, что только можно, выдвигая Еревану все новые и новые требования.