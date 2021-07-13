Вторник, 13 Июля 2021 13:49

АрмИнфо.Утверждать о перспективе выхода афганской нестабильности за границы страны и ее распространении в соседних государствах сегодня однозначно преждевременно. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", востоковед Алексей Малашенко.

"Да, американцы после 20-летнего присутствия практически ушли из Афганистана. И надо признать, что являясь великой страной, США проиграли, царящему в Афганистане традиционному исламскому обществу. США полезли в чужой монастырь со своим уставом. И вот сегодня их уход из Афганистана является следствием их привычного поведения в этом стиле", - подчеркнул он.

По оценкам востоковеда, еще изначально было ясно, что реализовать планы по достижению мира в Афганистане в том виде, в котором это представляли американцы и их союзники по натовской коалиции, было недостижимо. В первую очередь в силу того, что традиционалистский Афганистан с его весьма энергичным радикальным исламом все последние десятилетия сражался против бессмысленных иностранных потуг навязать ему социализм или какую-то либеральную экономическую модель.

И вся эта бескомпромиссная борьба, по оценкам эксперта, началась с появлением в достаточно спокойном, шахском Афганистане Советского Союза с его социалистической моделью развития, что впоследствии привело и к появлению движения "Талибан", после чего страна стала логовом исламского экстремизма. После терактов 11 сентября 2001 года, в Афганистан пришли США, почему-то решив, что они могут добиться успеха там, так и не добившись ранее ничего путного во Вьетнаме.

В целом, Малашенко считает, что по большому счету, уход США, активизация талибов и их деятельность на границах зоны ответственности ОДКБ для России имеет достаточно небольшое значение. Он убежден, что Москва, как и все остальные игроки, прежде всего соседние страны, прекрасно признают образующуюся в Афганистане власть. Даже в лице талибов, особенно талибов прагматичных. Особенно после того как эти прагматичные талибы покончат с остатками старого режима и начнут строить национальное государство и внешнеполитические отношения.

Тем не менее, по оценкам Малашенко, текущая нестабильность в Афганистане и на границах с соседними странами создает еще одну зону дестабилизации, на которой Россия и Турция получают еще один условный переговорный стол. Особенно с учетом наличия в руках Анкары в данном регионе достаточно серьезных козырей. При этом, особой связи "афганского стола" с остальными переговорными столами, в частности, с карабахским переговорным треком, востоковед не усматривает.

"Конечно, есть еще ОДКБ - достаточно занятная контора для поддержания военно- патриотического влияния России против внешних врагов. Но надо понимать, что эта контора делает какие-то маневры, учения, тратит деньги, делает символичные заявления, но воевать она не будет никогда. За помощью обращались киргизы, потом Армения, теперь о надежде на поддержку ОДКБ почему-то заявил Таджикистан. Поговорить об этом в Москве любят и могут, но ситуация, как правило, разруливается и без ОДКБ. Думаю, что так будет и в случае Афганистана, особенно учитывая, что особой тревоги в Москве все это не вызывает", - подытожил востоковед.