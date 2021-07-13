Вторник, 13 Июля 2021 13:08

АрмИнфо.В Шуши азербайджанский президент Ильхам Алиев получил от стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ весьма увесистую оплеуху. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Судя по всему, отказ послов США, России и Франции посетить организованное алиевской администрацией в оккупированном Шуши позорное мероприятие стал четким и весьма недвусмысленным мессиджем Алиеву. Ему явно дали понять, что кровавое решение конфликта вокруг Арцаха является решением разве что в его понимании. И так вот просто переварить содеянное ему не дадут", - заметил он.

10 июля по личному поручению Ильхама Алиева был организован визит аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса - послов 46 государств в оккупированный азербайджанской армией арцахский Шуши. Однако, послы США, Франции и России, не приняв приглашение Баку, отказались ехать в оккупированный город.

Особенно актуально происходящее, на взгляд аналитика, ввиду продолжающейся агрессии алиевского Азербайджана теперь уже в отношении суверенной территории Армении. Вторжение азербайджанской армии на территорию Гегаркуникской и Сюникской областей Армении, текущую напряженность на границе Сафарян считает прямым продолжением агрессивной политики и развязанной Баку в прошлом году войны против Арцаха.

Тем не менее, отталкиваясь от звучащих в последнее время из Москвы заявлений официальных лиц, согласно которым "ситуация на границе с карабахским конфликтом не связана" у аналитика складывается впечатление об определенных изменениях в позиции России в отношении ситуации на армяно-азербайджанской границе. Отсутствие в Москве осознания того, что текущая ситуация на границе с Азербайджаном есть прямое следствие, гарантированной 9-го ноября ею же сдачей Азербайджану Карвачарского и Кашатагского районов Арцаха вызывает глубокую озабоченность.

"Примечательно, что изначально точка зрения Еревана о нарушении Азербайджаном нашей границы совпадала, как минимум, с мнением российского военного руководства. Однако, она стала меняться после действия азербайджанских военных 12 мая. И вот здесь создается впечатление, что подобные изменения стали следствием определенных обещаний Баку. Объяснить подобные изменения во мнении Москвы чем-то иным возможным не представляется. Что никоим образом не отменяет ответственность России за ситуацию как гаранта выполнения начатого 9-го ноября процесса. В частности, процесса определения границ между Арменией и Азербайджаном на основе советских топографических и иных карт", - подытожил Сафарян.