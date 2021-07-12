Понедельник, 12 Июля 2021 12:48

АрмИнфо.На сегодняшний день активизация попыток активного вовлечения коллективного Запада: США, теперь уже ЕС в ситуацию вокруг Армении с целью ее приведения к балансу уже более чем очевидны. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Необходимо понимать, что текущий баланс на Южном Кавказе определяется исключительно Россией и Турцией. Соответственно, этот двусторонний баланс в геополитическом измерении, в геополитической проекции является проявлением дисбаланса. Уже во второй раз на протяжении последних 100 лет Москва и Анкара пытаются навязать свой баланс другим геополитическим игрокам, навязать его всему миру", - подчеркнул он.

Однако, ситуация, по оценкам аналитика, далека от урегулирования и выхода на этап окончательного формирования и закрепления. В частности, против подобного баланса выступает, возглавляемый США, коллективный Запад. В нарушении, окончательном разрушении русско-турецкого баланса - геополитического дисбаланса, на его взгляд, заинтересован и Тегеран.

Наличие подобных настроений в сфере международных отношений, по оценкам Сарояна, создает для Армении возможности для формирования и выхода на собственный путь и реализацию собственного видения геополитической ситуации. И вот здесь весь вопрос, на его взгляд, состоит в наличии или же отсутствии у Еревана способности рассматривать проблему именно с данного ракурса.

"Речь идет ни много, ни мало о формировании желания, соответственно, способности Еревана заполнить, возникший по итогам 44-х дневной войны, вакуум в обеспечении безопасности Армении альтернативными компонентами безопасности. Важно подчеркнуть, что здесь речь идет как о коллективном Западе, так и об Иране и Индии. К великому сожалению, недавняя встреча Пашиняна с Путиным в очередной раз продемонстрировала, что Армению действительно принуждают к согласию на, вырисованные Москвой и Анкарой, решения", - подчеркнул он.

Последнее, на взгляд аналитика, оставляет Пашиняну два возможных пути. Первый - обслуживать сформированную в Москве линию, что завершится лично для него его признанием в качестве уже не только одного из основных виновников итогов прошлогодней войны, но и абсолютного, единственным виновником и ответственным за попирание государственных интересов Армении в угоду русско-турецкому балансу. И вот тут Пашиняну, на взгляд Сарояна, уже не поможет даже повторно обретенная легитимность.

"Окончательно скрепить, закрепить баланс между Россией и Турцией без Армении, без Пашиняна сегодня все еще невозможно. В условиях проведения Арменией четкой, направленной на заполнение прорех в обеспечении собственной безопасности, линии это станет невозможно. Пашинян прекрасно понимает, что время не ждет, что в Москве от него требуют немедленных действий. И, в конце концов, он ведь вполне может осуществлять эти действия со всевозможным замедлением, чтобы это позволило ему лично выбраться из текущей ситуации. Думаю, что возможность тянуть время у него есть. Другой вопрос - воспользуется ли он этой возможностью", - подытожил аналитик.