Понедельник, 12 Июля 2021 12:31

АрмИнфо. В Азербайджане вновь не довольны действиями послов стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На этой раз причиной недовольства стал отказ дипломатов вышеуказанных стран посетить оккупированный Азербайджаном армянский город Шуши.

Днями ранее, послы 46 государств, в то числе и из дружественных для Армении стран, посетили Шуши. Так, оккупированный Шуши посетили послы Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Китая, Афганистана, Алжира, Палестины, Грузии, Хорватии, Иордании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кореи, Катара, Латвии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Украины, Японии, Греции, временные поверенные в делах Бельгии, ОАЭ, Чили, Эстонии, Ирака, Ирана, Казахстана, Литвы, Ливии, Румынии, Словакии, Судана и Венесуэлы. В поездке также приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров выражая свое отношение к тому, что послы США, России и Франции не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шуши, заявил, что Минская группа окончательно умерла.

"Минская группа окончательно умерла... Послов 3-х государств подвергнуть официальной и общественной изоляции (не принимать их и не принимать их приглашения на любые мероприятия) до тех пор, пока они не поедут в Шуши. Всех, кто нарушит данное правило, подвергать критике в СМИ", - написал экс-глава МИД Азербайджана на своей странице в Facebook.

Примечательно, что послы тех же государств на протяжении 30 лет отказывались посещать Нагорный Карабаха, знакомиться с условиями жизни людей. Более того, любые строительные или восстановительные работы на прилегающих к Арцаху территориях вызывала бурную негативную реакцию международного сообщества. Именно этим обусловлен тот факт, что много на этих территориях пришло в упадок, и сегодня Азербайджана проводит бурную агитационную кампанию, заявляя, мол какие армяне плохие, и все на этих территориях пришло в упадок.

В условиях, когда нагорно-карабахский конфликт еще не урегулирован, подобные поездки зарубежных дипломатом на оккупированные территории Нагорного Карабаха в очередной раз демонстрируют, по меньшей мере, предвзятость международного сообщества.