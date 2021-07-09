Пятница, 9 Июля 2021 15:29

АрмИнфо.Альтернативных Западу - НАТО, ЕС и США - путей обеспечения безопасности у Армении нет. Мы можем и должны обеспечить собственную безопасность посредством военного союза с данными структурами и государствами. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Консервативной партии Армении Микаэл Айрапетян.

"Гарантией реализации подобной необходимости является освобождение армянской политической мысли от стереотипов, мифов и уз. Уже сегодня в результате приверженности подобным стереотипам Армения становится своеобразным государством-аппендиксом в общем региональном организме. Мир стоит в преддверие больших войн, а мы по-прежнему обреченно стоим посредине. В подобных условиях Армения просто обязана сделать свой цивилизационный выбор", - считает политик.

По оценкам Айрапетяна, одним из развенчанных мифов стало членство Армении в ОДКБ и связанные с этим гарантии ее безопасности. Политик оценивает сделанное на днях генсеком ОДКБ заявление как официальный отказ организации от собственных обязательств в отношении Армении. Тем самым, ОДКБ продемонстрировала, что является не только лишней, но и весьма опасной для Армении организацией. С учетом же отношения мира к странам-членам ОДКБ, опасность, по его прогнозам, будет только расти.

5 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем выразил озабоченность в связи с оценками Зася ситуации на границе как "приграничный инцидент". Секретарь Совбеза выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию нельзя квалифицировать как инцидент, так как уже длительное время военнослужащие Азербайджана не покидают суверенную территорию Армении. Григорян также отметил целесообразность визита делегации секретариата ОДКБ с целью ознакомления на месте с ситуацией на армяно- азербайджанской границе.

В подобных условиях первейшей обязанностью Армении, согласно Айрапетяну, является самостоятельная защита собственных границ с параллельным обращением за помощью в Совет безопасности ООН и своим цивилизационным союзникам: Франции и США. По его прогнозам, Франция окажется в состоянии остановить поддерживаемое Россией продвижение в регионе тюркских взглядов на мир лишь после встречных шагов Армении. В сложившихся в США благоприятных для этого условиях.

"Одним из мессиджей в направлении сложившейся ситуации является пакет помощи, предусмотренной Евросоюзом для Армении. Мы не должны испытывать от этого эйфорию, учитывая, что аналогичная помощь оказывается и Азербайджану. Однако, тем самым Европа прямо заявляет о готовности нас поддержать. Я рассматриваю предоставление данной финансовой помощи в одном ряду с предложениями президента Франции поддержать Армению, визитом послов стран НАТО в Сюник и т.д. Но, к великому прискорбию, наши власти все еще продолжают цепляться за мифы", - подытожил он.

Согласно представленному и утвержденному 2 июля в Брюсселе документу с инициативами Еврокомиссии до 2025 года в странах-членах <Восточного партнерства>, ЕС в ближайшие 5 лет выделит Армении более 1,5 млрд. евро. Деньги пойдут на реализацию пяти ключевых программ, в том числе на развитие Сюникской области.