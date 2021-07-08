Четверг, 8 Июля 2021 12:04

АрмИнфо. Влияющие на процесс урегулирования проблем в отношениях Армении с Азербайджаном и Турцией множество, как правило, противоречивых, геополитических - глобальных и региональных - факторов, придают будущему Южного Кавказа существенную непредсказуемость. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

"Сегодня поствоенная ситуация в регионе характеризуется усилением Азербайджана и резким ростом турецкого влияния. При этом, вероятность развязывания новых конфликтов и военных действий на Южном Кавказе отнюдь не исключена. Я лично увязываю ее с напряженностью в отношениях Россия-Запад. Думаю, что ее рост существенно усложнит процесс стабилизации ситуации в регионе", - подчеркнул он.

В подобных условиях будущее Южного Кавказа, на взгляд эксперта, зависит от международной политики, интересов основных внешних игроков. И конечно, от наличия у руководства Армении и Азербайджана желания идти к поиску путей мирного, регионального развития. Единственной альтернативой являются новые конфликты и войны, что, по его прогнозам, приведет к новому витку миграции из всех стран региона.

Отмечая противоположный характер геополитических векторов Армении, Грузии и Азербайджана, Крылов подчеркнул готовность Тбилиси заплатить за интеграцию в НАТО частью суверенитета Грузии. Продолжающаяся интеграция Азербайджана с Турцией, на его взгляд, вызывает вопросы. В частности, относительно перспектив поглощения Азербайджаном со стороны Турции со всеми сопутствующими последствиями для региона.

На этом фоне, продолжающийся курс Еревана на углубление стратегического союза с Москвой и развитие отношений с коллективным Западом после прошлогодней войны, на взгляд Крылова, нуждается в корректировке. Особенно в свете не спадающего напряжения на границе с Азербайджаном. В подобных условиях, трехстороннее заявление от 9-го ноября 2020-го года, по его прогнозам, способно стабилизировать ситуацию лишь на короткий период, после которого регион накроет очередная война, с еще более непредсказуемыми последствиями.

Москва, согласно эксперту, продолжает увязывать нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с решением социально-экономических проблем, разблокированием коммуникаций в регионе конфликта. И согласно Крылову, именно успешная реализация данных социально-экономических проектов выгодна всем и способна открыть новые горизонты для всего Южного Кавказа.

"Однако, на этом пути существует проблема признания факта Геноцида армян и проблема статуса Нагорного Карабаха. В этих двух проблемах у Еревана с одной и у Анкары с Баку с другой стороны взаимоисключающие подходы. Также важно подчеркнуть, что проблема статуса НК не решена, и этот подход Еревана разделяется странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Все это в совокупности придает перспективам развития мира на Южном Кавказе дополнительную неопределенность", - подытожил Крылов.