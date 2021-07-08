Четверг, 8 Июля 2021 11:30

АрмИнфо. Начиная с конца предыдущей недели, в Армении наблюдается ускорение темпов роста распространения коронавируса. В частности, сегодня, по данным Министерства здравоохранения, число новых заразившихся составило 186 человек или 3,6% от количества граждан, сдавших тест, против 2,3% по данным 7 июля, 1,5% - по положению на 6 июля.

При этом сообщается, что за сутки выздоровело 78 человек, скончалось

- 5. Таким образом, по положению на 11:00 8 июля фактическое лечение в Армении получают 2 966 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 225 987 случаев заражения коронавирусом (18,5%), выздоровел 217 381 человек (96,2%), летальных исходов - 4 536 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 220 466 тестов на коронавирус.