Среда, 7 Июля 2021 17:06

АрмИнфо. Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник. Я в этом более чем убежден. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика" Арам Саркисян.

"Очень надеюсь, что избранной армянской власти удастся преодолеть, оказываемое на нее извне и теперь уже изнутри, из парламента, давление. В этом случае правящей силе удастся зарегистрировать определенные успехи. В результате чего Армении удастся выбраться из текущего положения, сопоставимого с нахождением в болоте, после чего мы встанем на путь развития", - заметил он.

До выборов, в предвыборный период Москва, по оценкам политика, применила практически все имеющиеся в собственном распоряжении инструменты и механизмы с целью оказания давления на Ереван. Последнее, в свою очередь, преследовало цель обретения карманной власти и карманной же оппозиции. Саркисян с сожалением констатировал, что по итогам выборов армянский народ эту возможность России предоставил.

"К сожалению, большая часть нашего народа и сегодня рассматривает Армению, связывает решение внутренних проблем нашей страны, с Россией. Именно наличие данного контекста и подтекста на состоявшихся 20 июня парламентских выборах и привело к тому, что партия "Республика" оказалась в меньшинстве. И именно в силу упомянутых выше причин именно мы сегодня являемся оппозицией не только Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, но и Николу Пашиняну. Мы, а не они являются реальной оппозицией власти", - подчеркнул он.

При этом политик отметил, что полученный Пашиняном и его "Гражданским договором" вотум доверия позволяет премьеру фактически единолично принимать нужные ему законы и подписывать международные договора.

Напомнив, в этом свете, о появлении в обращении в Армении после прошлогодней войны не подписанных документов, а также о распространителях этих документов, Саркисян посчитал очевидным их российское происхождение. Политик также отметил отсутствие у Пашиняна заинтересованности в обнародовании подобных "сырых" документов.

"И, тем не менее, по итогам прошедших выборов Пашинян обрел значительно большие возможности, чем у него они были после 9-го ноября прошлого года. Учитывая, что поствоенные реалии поставили под сомнение легитимность, соответственно, власть Пашиняна. Но народ, как мы видим, не согласился с попытками сделать его единственным козлом отпущения за поражение. Народ посчитал, что именно "бывшие" виновны более чем Пашинян и проголосовал соответствующим образом. Остальные события будут развиваться в рамках описанной мною выше логики", - подытожил политик.