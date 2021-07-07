Среда, 7 Июля 2021 16:34

АрмИнфо.Если на западных границах РФ выстраивается санитарный кордон и проект Интермариум 21 века (Вышеградская четверка), то на юге - Турция берет на себя превращение Тюркского Совета в операционную площадку НАТО. Такое мнение выразил на своей страничке в Фейсбук известный политолог, директор Центра стратегических исследований <Ашхар>, экс- советник министра иностранных дел Арцаха Рачья Арзуманян.

Это, по его убеждению, позволяет проецировать мощь Запада на Центральную Азию и территорию РФ, в целях сдерживания Китая. В целом, считает он, это вполне логичная стратегия Запада/НАТО.

Арзуманян подчеркнул, что последний российский аргумент, который мог бы препятствовать реализации такой стратегии была Армения, которая разрывала дугу на Кавказе, но после того, как Россия подарила Арцах Турции и <мгновенно> получила Шушинскую декларацию и учения уже у себя на границе, крыть ей больше нечем. Разве что - надувать щеки, типа <мы внимательно следим за ситуацией>, и срочно вызывать в Москву Никола Пашиняна.

Но со стратегической точки зрения, убежден аналитик, игра уже сыграна, и Запад выиграл, причем без прямого военного присутствия. Решили задачу при помощи президента РФ, поддержанного вооруженными силами Турции.

Однако, при этом, заявление РФ, что отношение с Турцией как страной НАТО можно считать примером возможности сотрудничества с блоком, прокомментировать не получается. Запад далее будет формировать военно-политический союз Турции, Азербайджана и государств Центральной Азии, позволяющий НАТО оперировать в регионе Кавказа и Центральной Азии через прямое военное присутствие Турции. <Афганскую лавину>, в том числе и беженцев, считает Арзуманян, аккуратно направят в Центральную Азию и на просторы РФ, и останавливать ее нечем. Пакистан уже заявил, что закроет границы для беженцев, если власть в Афганистане возьмет Талибан. Возможно, Китай сможет заполнить вакуум в среде безопасности и уже заявил о своем намерении сделать это. Но в рамках новой стратегии США по Центральной Азии данный регион включен и Афганистан. Получается - столкновение китайской и американской/западной геостратегий и Большая игра 21 века вокруг активов СССР, но без участия РФ.

Впрочем, для Армении и Грузии в данном случае актуально то, какую роль Запад предусматривает для данных стран. Тут может быть два сценария: или вхождение в НАТО под патронажем Турции через создание платформы [5+3] (пять постсоветских государств Центральной Азии + три государства Южного Кавказа), о которой уже заявлено в Турции или, все же, прямое подчинение без <посредничества> Турции? По мнению аналитика, это важные темы, требующие глубокой разработки.

Между тем, в своем комментарии глава Проевропейской партии Армении Тигран Хзмалян выразил свое абсолютное несогласие с Арзуманяном с его оценкой роли Турции в качестве ''западного патрона'' Армении и Грузии. <На мой взгляд, Запад ''подставляет'' Эрдогана, вручив ему бомбу с включенным взрывным механизмом - Афганистан и тюркские ''станы'' Средней Азии. Таким образом, Турция противопоставлена Китаю, с легко просчитываемыми последствиями для Турции. Причем Запад помогать Эрдогану не будет. Армения же с Грузией войдут в НАТО без всякого спроса у Турции, просто по логике Север-Юг, которой Турция с Россией не могут помешать своим несбывшимся коридором через Мегри>, - отмечает Хзмалян.