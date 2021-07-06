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 Вторник, 6 Июля 2021 12:50
Марианна Мкртчян

Секретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Секретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границе

АрмИнфо.Секретарь Совета Безопасности РА Армен Григорян в ходе телефонного разговора с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем выразил озабоченность по поводу некоторых формулировок и оценок, прозвучавших 3 июня в заявлении Генсека Организации.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию нельзя расценивать как инцидент, поскольку азербайджанские военнослужащие на протяжении длительного времени не покидают суверенную территорию Республики Армения. Учитывая, что действия азербайджанской стороны являются очевидной попыткой оккупации части суверенной территории Республики Армения, Армен Григорян еще раз подчеркнул необходимость проявления сдержанности в вопросах формулировок на уровне Секретариата ОДКБ, в целях недопущения торпедирования конструктивных усилий по разрешению ситуации.

В завершение беседы Армен Григорян подчеркнул, что целесообразно организовать визит Секретариата ОДКБ для ознакомления на месте с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

В свою очередь Генеральный секретарь ОДКБ поздравил Армена Григоряна в связи с организацией и проведением успешных досрочных парламентских выборов 20 июня в Армении.

Напомним, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в беседе с журналистами в конце прошлой недели заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.  "Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом.  Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", - сказал он.

По его оценке, эскалации конфликта не наблюдается. "В принципе сейчас говорить о том, что сейчас там ситуация как-то нарастает, не приходится. Не страдает - это уже хорошо, это уже результат. Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров", - указал Зась. 


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