Пятница, 2 Июля 2021 12:32

АрмИнфо. Уровень доверия, которым армянское общество во второй раз наделило действующую власть, обязывает ее по возможности поскорее предпринять шаги в направлении решения проблем с безопасностью. Подобное мнение выразил АрмИнфо правозащитник Артур Сакунц.

“С учетом серьезных ограничений, наложенных на Армению трехсторонним заявлением от 9-го ноября прошлого года, а также фактическим уничтожением посредством данного документа субъектности нашей страны, правительству необходимо искать источники обеспечения безопасности страны вне данного документа. А также вне любых трехсторонних договоренностей, двусторонних договоров с Россией и, конечно, ОДКБ. Эти договоренности не несут Армении ничего хорошего. Для того, чтобы убедиться в очевидности этого, достаточно посмотреть на судебные комедии в отношении наших пленных в Азербайджане”, - подчеркнул он.

В рамках существующей системы безопасности основные угрозы безопасности, правам и жизни граждан Армении, по оценкам правозащитника, не решаются. Свидетельством чего являются армянские пленные в Азербайджане и азербайджанские военные на территории Армении. В этом свете, он напомнил, что безоговорочное возвращение всех пленных закреплено всем тем же заявлением от 9-го ноября, но и после восьми месяцев со дня его подписания армянские пленные все еще в Азербайджане.

Более того, на фоне очевидного невыполнения, согласно Сакунцу, одного из пунктов заявления, Азербайджан незаконно занимается уголовным преследованием в отношении армянских пленных. Причиняя страдания и нанося ущерб чувству достоинства не только им, но и их родным и близким. Все эти факты, согласно правозащитнику, уничтожают значение трехстороннего заявления в глазах армянского общества, формируя недоверие в отношении его инициаторов и гарантов выполнения.

“Таким образом, Армения удерживается в рамках данного заявления в заложниках, также как удерживаются в заложниках наши ребята в Азербайджане. И все противоположные аргументы несостоятельны, в первую очередь, в силу того, что они очевидным образом преследуют исключительно одну единственную цель – продолжать удерживать Армению и ее граждан в заложниках. Соответственно, международная субъектность нашей страны может восстановиться исключительно в случае выхода Армении из данного тупика. В данном конкретном случае посредством обращения в Совбез ООН. Понятно, что для Кремля этот сценарий крайне нежелателен. Но иного пути для обеспечения безопасности и защиты прав граждан Армении у правящей силы просто нет”, - подытожил Сакунц.