Четверг, 1 Июля 2021 14:11

АрмИнфо.Текущая архитектура безопасности на Южном Кавказе выглядит довольно любопытно с учетом ее нахождения в фазе поддержания динамичного равновесия. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт грузинского Центра стратегического анализа, политолог Гела Васадзе.

"Армения и Азербайджан сегодня являются странами, напасть на которые, в принципе, невозможно. Безопасность Армении обеспечивается договором с ОДКБ, безопасность Азербайджана - военно-политическим союзом с Турцией. Таким образом, единственной страной региона, лишенной стратегического союзника, остается Грузия. Однако последняя защищается со стороны США, разумеется, не посредством применения или угрозы применения военной силы", - подчеркнул он.

Наличие подобной архитектуры безопасности, согласно эксперту, никоим образом не исключает возможности нового витка военной напряженности в регионе, однако, оставляет его странам возможности и для иного сотрудничества. В том числе, трехстороннего.

Текущая геополитическая ситуация, на его взгляд продолжает обуславливать Россию как единственного гаранта безопасности Армении. Чего нельзя сказать об Азербайджане, в котором Москва постепенно теряет политическое влияние. При этом, говорить об окончательном вытеснении России из Азербайджана, согласно Васадзе, преждевременно.

Помимо России и играющей вот уже два десятилетия в Азербайджане важную роль Турции, в этой стране, согласно эксперту, есть еще один серьезный игрок, заинтересованный в ее безопасности - Израиль. В первую очередь ввиду наличия у Израиля и Азербайджана общего противника в лице Ирана. В этом разрезе, согласно Васадзе, ситуация в Грузии вновь более запутанна. Но в целом, страна в процессе обеспечения безопасности опирается на военно-техническое партнерство практически со всеми странами-членами НАТО.

Комментируя геополитические перспективы Южного Кавказа и его стран в отдельности, грузинский эксперт отметил, что постепенное вытеснение России из Азербайджана отнюдь не предполагает параллельного процесса в соседней Армении. И, по крайней мере, в ближайшем будущем это невозможно, поскольку действующий премьер Армении Никол Пашинян лишен реальных возможностей для проведения хотя бы комплементарной политики. "Мы, конечно, понимаем, что у Пашиняна есть большое желание для проведения комплементарной политики. Но в данном конкретном случае мы также понимаем, что эти желания с имеющимися возможностями не совпадают. На примере недавнего визита глав МИД Польши, Литвы и Австрии в Ереван мы видим, что ЕС, да и США продолжают работать с администрацией Пашиняна. Но та же ситуация в Сюнике сегодня диктует Еревану размещение в этом регионе российских, а не натовских миротворцев. Пока что это решающий фактор, не принимать который в расчет невозможно", - подытожил Васадзе.