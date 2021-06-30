Среда, 30 Июня 2021 17:08

АрмИнфо. Как минимум, в первые месяцы работы парламента 8-го созыва основное место в его повестке займут взаимные обвинения Никола Пашиняна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-глава МИД НКР Арман Меликян.

"Экс-президенты и их ближайшее окружение будут обвинять премьера и его команду в создании предпосылок для войны, неумении достойно противостоять агрессии Азербайджана и Турции, капитуляции. К великому сожалению, подобная повестка, по всей вероятности, превратит Национальное собрание в арену бескомпромиссной борьбы победившего "стального бархата" и проигравшего "карабахского клана", - подчеркнул он.

Подобная подмена роли и функций парламента, по прогнозам дипломата, грозит негативными последствиями во взаимоотношениях Арцаха и Армении уже на общественном уровне. Согласно Меликяну, данная борьба прошлого и настоящего вполне способна еще более углубить искусственную пропасть между армянами из Армении и армянами из Арцаха. Как результат подобная повестка, на его взгляд, способна трансформировать всеобщее беспокойство в отношении судьбы Арцаха в недоверие в отношении Еревана в самом Арцахе. И, соответственно, в пренебрежительное отношение к Арцаху со стороны политических кругов, олицетворяющих политическую проституцию и мещанство.

Способность нового парламента содействовать решению внешнеполитических вопросов Армении, на взгляд дипломата, является одним из самых болезненных вопросов. Особенно в свете неспособности правительства организовать направление собственное внешнеполитической деятельности. При этом, даже отсутствие руководства в МИД Меликян считает лишь формальной стороной проблемы. В то время как ее суть в содержании повестки новой - старой власти, в наличии концепции, ее содержания по взаимоотношениям Армении с международным сообществом, союзниками и врагами.

Текущая геополитическая ситуация вокруг Армении, по оценкам дипломата, характеризуется попытками Баку по возможности срочно решить две проблемы. Создать надежную безопасную наземную связь с Нахиджеваном и осуществить демаркацию и делимитацию границ с Арменией в соответствии с собственными предпочтениями. Эффективное противодействие Еревана подобным максималистским замахам Баку Меликян увязывает с необходимостью разработки собственной, армянской переговорной политически-правовой платформы. Данная платформа, согласно дипломату, должна включать в себя определенные подходы в переговорном процессе вокруг урегулирования арцахской проблемы. Причем, с учетом ее усугубления, разрастания и новой специфики по итогам прошлогодней войны. Эти подходы должны носить фундаментальный характер и иметь отличную правовую и политическую базу, некоторые аспекты военного характера.

"Пока что всего этого я не вижу, как не вижу и специалистов, которые могли бы осуществить всю эту сложную работу. Я также не знаю, осознает ли вообще сегодняшняя армянская политическая элита необходимость разработки подобной платформы, а также формирования необходимого для этого кадрового, специализированного ресурса. Думаю, что должна осознавать, учитывая факт невозможности дальнейшего противостояния проработанной и последовательной политики Турции и Азербайджана посредством спонтанных заявлений и преисполненных чувствами призывов", - подытожил дипломат.