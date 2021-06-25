Пятница, 25 Июня 2021 16:28

АрмИнфо.К голосованию в пользу Никола Пашиняна и "бывших" привела, заложенная в основу выборов, ложная повестка. Меж тем, ни для кого не секрет, что в общественном сознании и настроениях до выборов превалировало нежелание видеть в парламенте как Пашиняна, так и "бывших". Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Нашему обществу продемонстрировали шоу с заранее спланированным и оговоренным итогом. Гвоздем шоу стала вымышленная угроза гражданской войны, в случае если народ не проголосует за Пашиняна. В рамках шоу в ход была пущена ругань, оскорбления, демонстрация запредельной степени ненависти, молотки, серпы и т. п. сценические атрибуты. Все эти действия не имели ничего общего с демократическими выборами и итоги выборов это наглядно продемонстрировали", - подчеркнул он.

Как результат успешного формирования ложной повестки граждане, согласно Гукасяну, проголосовали в пользу возвращения в парламент карабахского клана, олигархии времен всех трех экс-президентов и удержания парламентской трибуны под контролем пророссийских сил. Принимать итоги выборов, проведенных в подобных неподобающих условиях, Конструктивная партия, по его словам, не собирается. Особенно в свете сомнительно высоких результатов Пашиняна и полной неспособности Роберта Кочаряна осуществить контроль над процессом выборов, тем самым, реализовав добровольно взятую на себя миссию.

Возвращаясь к возможным последствиям деятельности парламента 8-го созыва, политолог подчеркнул, что с учетом факта формирования из пророссийских сил, новый НС сделает все с целью провала процесса имплементации Соглашения о сотрудничестве Армения-ЕС. В частности, процесса выполнения обязательств Еревана в пятилетний срок довести законодательство страны до европейских критериев. Либо реализует эти обязательства таким образом, который приведет к минимизации практически всех, исходящих из данного соглашения возможностей.

"Парламент 8-го созыва не отражает интересов Армении, отражая интересы олигархии, продолжения текущей неутешительной социально-экономической ситуации и капитулянтов. Во внешней политике Армения осталась под влиянием Москвы, а во внутренней под влиянием олигархии, что автоматически исключает возможность развития экономики. Все это вполне очевидно и на все это общество вполне сознательно дало свое согласие", - подытожил Гукасян.

Согласно предварительным итогам ЦИК, на внеочередных парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92% - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении, включая Ереван. Из остальных, принявших участие в выборах 25 политических сил в новом парламенте будут представлены лишь блок "Армения" - 21,04% - 268 165 голосов и в качестве, предусмотренной законодательством, третьей силы, набравший 5,23% блок "Честь имею". Все остальные политические силы вместе собрали 15.7%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4% избирателей.