Четверг, 24 Июня 2021 16:23

АрмИнфо. Иран вновь подчеркнул недопустимость изменения границ региональных государств насильственным путем.

Так, посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в интервью агентству Turan на уточнение, какова все же позиция Тегерана по вопросу открытии транспортного коридора через Сюникскую область Армении, заметил, что в Иране могут звучать разные мнения по этому вопросу.

"В заявлении Верховного лидера Ирана четко сказано, что Иран против изменения границ, а не против открытия этого коридора. Не думаю, что кто- то в регионе за насильственное изменение границ. Мы за то, чтобы действовали любые коридоры, по любым маршрутам без изменения границ государств. Открытие данного коридора это вопрос Азербайджана и Армении. Насильственное, военное изменение границ нарушило бы стабильность в регионе, и пока что, перспектив этого не видно.

Предложение президента Алиева о восстановлении железнодорожных путей в регионе будет способствовать восстановлению связей и сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, а также принесет пользу всему региону. Поэтому, страны Южного Кавказа, а также Россия, Турция и Иран должны всячески стимулировать открытие железных, автомобильных и иных коммуникаций между собой", - сказал дипломат.

На вопрос, как можно будет восстановить коридор, если Иран построил на реке Аракс водохранилища "Худаферин" и "Гыз Галасы", которые затопили несколько километров трассы железной дороги между Азербайджаном и Нахиджеваном посол сказал, что на днях министр дорог и градостроительства Ирана совместно с вице-премьером Азербайджана посетили эти места.

"Эти сооружения были построены в период, когда указанная территория находилась под оккупацией, однако они построены на основе двустороннего соглашения с Азербайджаном. Чтобы решить указанную проблему (затопление железной дороги), создана Рабочая группа, которая подготовит техническое предложение о подсоединении дороги к иранской системе железных дорог", - сказал дипломат.

При этом он указал на крайнюю значимость указанных резервуаров воды с учетом дефицита воды в регионе, и заметил, что Иран и Азербайджан совместно используют эту воду для орошения, а также электричество, вырабатываемое на ГЭС.

Мусафи также сообщил о готовности частных и полугосударственных компаний Ирана участвовать в восстановительных работах на территориях, перешедших после последней войны в зоне карабахского конфликта под контроль Азербайджан.

"Для наших предпринимателей это больше желание оказать моральную поддержку, нежели получить экономическую выгоду и принять участие в восстановлении Карабаха и других территорий.

Если говорить конкретно, то иранские компании готовы принять участие в реализации инфраструктурных проектов: строительстве дорог, мостов, населенных пунктов. В настоящее время мы ожидает ответ от Министерства экономики Азербайджана", - пояснил посол Ирана.

На уточнение, поддерживает ли Иран транспортный проект, инициируемый Индией о транспортном коридоре через Иран в Армению и далее в Европу, дипломат подчеркнул, что любые транспортные коридоры, соединяющие государства - выгодны странам региона, но надо смотреть какой из них выгоднее.

"На сегодня наиболее выгодный и реальный это коридор Север-Юг между Ираном и Азербайджаном. Железные дороги двух стран уже соединены и товары от Персидского залива через Иран и Азербайджан могут транспортироваться на Север в Европу. Мы не отвергаем другие коридоры, но считаем самым оптимальным коридор Север-Юг, который состоит из трех компонентов - железная дорога, автомобильная и морское сообщение. Узловой центр этого коридора город Астара, где соединены все транспортные инфраструктуры. Там же будет построен новый мост между двумя странами, после чего пропускная способность транспорта существенно возрастет.

После восстановления железной дороги через Нахиджеван и соединением железной дороги между иранским пунктом Парсабад и азербайджанским Имишли, объемы перевозок возрастут в разы. Учитывая все это, не думаю, что какой -либо другой коридор может стать альтернативой этому", -подытожил Мусафи.