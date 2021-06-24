Четверг, 24 Июня 2021 12:16

АрмИнфо. В период управления Арменией после победы на внеочередных парламентских выборах политика правительства Никола Пашиняна в отношении России и курируемых Москвой интеграционных проектов ЕАЭС и ОДКБ не изменится. Пашинян продолжит курс, взятый им до выборов. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель Директора Института Востоковедения РАН Александр Скаков.

"В подтверждение подобного видения просто отмечу отсутствие у Пашиняна политических, геополитических и иных ресурсов для крена, тем более, разворота армянской внешней политики с севера на запад. Также необходимо помнить, что Запад в геополитическом смысле это, прежде всего, НАТО. НАТО для Армении - это Турция, а Турция с учетом всех последних реалий и геополитических трансформаций на Южном Кавказе - это Азербайджан", - заметил он.

В этом свете, российский эксперт констатировал существенное укрепление позиций Анкары на Южном Кавказе по итогам прошлогодней войны в Карабахе. А также существенное углубление кооперации между Турцией и Азербайджаном, в которой ведущую роль, по понятным причинам, играет Анкара.

"Устраивает ли подобное положение дел Азербайджан, - отдельный вопрос. Ответ на который мы получим в результате анализа поведения Баку в ближайшее время. Но в любом случае необходимо констатировать вывод азербайджано-турецких отношений на совершенно новый уровень, превосходящий уровень их отношений на протяжении всех последних десятилетий. Для Армении и Пашиняна лично все это означает одно - разворачиваться просто некуда", - подчеркнул он.

Не ожидает Скаков особых изменений в период второй легислатуры Пашиняна и во внутренней политике в Армении. По его прогнозам, как и раньше премьер будет переставлять фигуры в правительстве, и, как и раньше, предпочтет больше говорить, чем делать, стараясь уклоняться от политики, основанной на единой, выверенной стратегии в форме концепции.

По предварительным итогам состоявшихся 20 июня в Армении внеочередных парламентских выборов, после подсчета Центризбиркомом голосов со всех 2008 участков, победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92% - 687 251 голосов. Пашинян победил во всех регионах Армении, включая Ереван. Из остальных, принявших участие в выборах 25 политических сил в новом парламенте будут представлены лишь блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04% - 268 165 голосов и в качестве, предусмотренной законодательством, третьей силы, набравший 5,23% блок "Честь имею". Все остальные политические силы вместе собрали 15.7%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4% избирателей.