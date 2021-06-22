Вторник, 22 Июня 2021 16:51

АрмИнфо.Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня встретился с начальником, базирующегося в Измире Штаба Командования Сухопутных Войск НАТО Метином Токелем.

Гасанов рассказал об "успешном развитии связей между Азербайджаном и НАТО", деятельности национальной армии в рамках различных программ и вкладе азербайджанских военнослужащих в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

По его словам, основной целью сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в различных сферах является устранение нестабильности, конфликтов и угроз в евроатлантическом пространстве, и создание единой системы безопасности в общемировом масштабе

Токель со своей стороны отметил, что альянс считает Азербайджан своим надежным партнером. Он высоко оценил участие Азербайджана в борьбе с терроризмом и значительный вклад в обеспечение грузоперевозок для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Стороны провели обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес, передает Turan.