Вторник, 22 Июня 2021 15:03

АрмИнфо.15 июня в день подписания в Шуши "Декларации о союзнических отношениях" город оброс дополнительной символической функцией - демонстрацией турецко-азербайджанского единства. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

"Однако, здесь важно и необходимо подчеркнуть, что новый уровень военно- политических и экономических отношений и партнерства между Анкарой и Баку отнюдь не только декларируется. Он реализуется на практике. И реализуется достаточно давно. В постсоветский период между Турцией и Азербайджаном было подписано немало двусторонних и многосторонних документов именно на основе стратегической близости двух стран", - подчеркнул он.

Таким образом, усилившая по итогам прошлогодней войны между Арменией и Азербайджаном свои позиции на Южном Кавказе Турция, по оценкам аналитика, отнюдь не является в регионе новым игроком. Признав независимость Азербайджана на следующий день после официального оформления распада СССР, Турция последовательно поддерживала позицию Азербайджана относительно карабахского урегулирования, в военном и государственном строительстве. Однако, именно 44-х дневная война, согласно Маркедонову, позволила Турции стать первым государством вне постсоветского пространства, открыто вмешавшимся в постсоветский этнополитический конфликт.

"Таким образом, нарушив негласное табу на невмешательство в ситуацию в регионах "особой значимости" для Москвы, Анкара сегодня фактически является важнейшим игроком на Кавказе. Причем, не только в Азербайджане, но и в Грузии. Являясь важнейшим инвестором в грузинскую экономику, Турция имеет серьезное религиозное влияние на ряд регионов Грузии. И вот теперь турецкий президент Эрдоган делает заявление об открытии консульства в "культурной столице" Азербайджана, организации в Азербайджане производства беспилотников",

- подчеркнул он.

Подобное положение дел в совокупности, по оценкам аналитика, является свидетельством формирования совершенно нового качества турецкого присутствия уже не только на Кавказе, но и, в целом, в Евразии. В этом свете, Маркедонов предположил, что заявляя себя на Южном Кавказе, в целом, и в Карабахе, в частности, в качестве самодостаточной силы, Анкара косвенно, но отвечает на вовлечение России в сирийский конфликт в 2015- м. "Важно отметить, что неоднократно прибегая к ревизионизму на Ближнем Востоке и в Африке, на Кавказе и в Черноморском регионе Турция это делает уже не в качестве представителя НАТО, а в качестве самостоятельной евразийской державы", - подытожил Маркедонов.