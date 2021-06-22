Вторник, 22 Июня 2021 13:49

АрмИнфо. Армения не будет переходить к профессиональной армии на 100%. Об этом 22 июня заявил в беседе с журналистами начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян.

При этом он констатировал, что долгое время в армянских ВС осуществляются квалифицированные шаги для перехода к профессиональной армии, но это будет не на все 100 %. "По крайней мере в обозримом будущем таких планов нет. Нет планов отказа от процесса мобилизации", - разъяснил он.

Вместе с тем Давтян подчеркнул, что восстановление боеспособности армянских вооруженных сил после эскалации карабахского конфликта идет успешно, внедряются новые элементы с учетом опыта боевых действий.

"Первая задача, которая перед нами стояла - восстановление боеспособности после войны. Мы эту задачу реализуем и достаточно успешно. В частности, это касается руководящего звена, восполнения потерянной техники и вооружений. Активно исследуется опыт вооруженного конфликта, с учетом результатов программы боевой подготовки внедряются новые элементы", - сказал глава ГШ, добавив, что нельзя назвать конкретные сроки завершения этого процесса, .

По его словам, приобретение техники, усовершенствование процесса обучения - это продолжительные мероприятия, промежуточные результаты которых будут видны со сменой нескольких призывов.

Касаясь последней войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, Давтян сообщил, что по приказу министра обороны создана комиссия по расследованию хода последней войны.

"Она активно работает. Остальное находится вне компетенции ГШ, и я не могу комментировать. Что касается дезертиров, то возбуждено достаточно большое количество уголовных дел. Предлагаю дождаться итогов по данным делам", - сказал главный военный Армении.

На замечание о том, что имеется много вопросов относительно падения Шуши и Гадрута, в частности, почему Шуши так легко оказался под контролем противника, глава ГШ ответил: "Легко или трудно - об этом может сказать противник. Мы изучаем, не думаю, что ответ будет в короткий срок, потому что за любым эпизодом, любым обвинением стоит живой человек, военнослужащие, которые должны либо понести наказание, либо это голословное обвинение. Кроме того, нет самоцели кого-то обвинить, здесь для Генштаба, Минобороны, в первую очередь, стоит следующая задача - надо извлечь уроки, изучить все упущения и пробелы и принять соответствующие решения. Окончательного заключения нет".

Он также не стал комментировать тиражируемую в СМИ информацию о возможном назначении Самвела Бабаяна министром обороны, добавив, что ему не известно ничего по этому вопросу и это вне компетенции ГШ.

Вместе с тем, Давтян подчеркнул, что будет служить до демобилизации, и ему ничего не известно о возможных перемещениях связанных с ним.