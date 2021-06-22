Вторник, 22 Июня 2021 13:42

АрмИнфо. Переговоры о размещении российского миротворческого контингента по периметру нашей границы еще продолжаются. Об этом в ходе брифинга 22 июня заявил журналистам начальник Генштаба ВС Республики Армения Артак Давтян.

В частности, он пояснил, что российская сторона участвует в этих переговорах , об окончательных итогах которых в обязательном порядке будет объявлено. "Это не только наше желание, здесь участвует еще одна сторона. Все будет так, как мы заявляли, но окончательные итоги, связанные, в том числе со сроками и технической реализацией будут объявлены по их завершению ", - сказал глава Генштаба РА.

На вопрос журналистов о том есть ли договоренность ввиду подобной уверенности с азербайджанской стороной, Давтян в частности, отметил: "На нашей территории нам нечего спрашивать у азербайджанской стороны. Переговоры идут с российской стороной. И наша цель - без столкновений обеспечить отвод азербайджанских войск с нашей территории".

При этом он опровергнул сведения о каких-либо уступках с армянской стороны в Гегаркунике, подчеркнув, что к подобным проявлениям армянская сторона не готова. В этом ключе он выразил надежду, что вопрос решиться в рамках переговорного процесса. В обратном случае будут приняты соответствующие решения.

Отвечая на вопрос журналистов, Давтян также отметил, что ВС Армении при необходимости готовы силой вытолкнуть азербайджанские войска, однако такой вариант развития событий является неприемлемым. "Мы привержены решить вопрос посредством переговоров", -подытожил глава ГШ РА.

Напомним, что азербайджанские вооруженные формирования 12 и 13 мая незаконно вторглись и продвинулись в глубь суверенной территории РА на 3.5 и 6 км в Гегаркуникской и Сюникской областях. До сих пор, они продолжаю незаконно находиться на территории РА. Армянская сторона заявляет о необходимости их вывода без предусловия, при этом подчеркивая императив мирного разрешения сложившейся ситуации.