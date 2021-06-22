Вторник, 22 Июня 2021 13:41

АрмИнфо.Посол России в Армении Сергей Копыркин прокомментировал возможность дислокации российских пограничников на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области РА.

Так, 22 июня посол России, отвечая на вопрос о том, есть ли конкретные сроки в связи с информацией о дислокации российских пограничников на армяно-азербайджанской границы, о чем вчера говорил губернатор Гегаркуникской области, в частности сказал:

"Уже есть российские пограничные посты в Сюнике, на тех проблемных участках армяно- азербайджанской границы. Что касается дальнейших шагов в этом плане, то давайте подождем".

Касаясь выборов в Армении, Копыркин констатировал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД Мария Захарова в своих заявлениях расставили акценты, те комментарии, которые отражают российскую позицию.