Понедельник, 21 Июня 2021 10:38

АрмИнфо. "Партия "Гражданский договор" будет иметь большинство в новом парламенте и сформирует правительство", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Как указал Пашинян в своем Твиттере, партия ГД в парламенте получит конституционное большинство (минимум 71 депутат из 105-ти), что позволит сформировать правительство во главе с ним.

"Как и договаривались, сегодня, 21 июня, встречаемся вечером на шествии в 20:00 на площади Республики, чтобы провести торжественную церемонию-митинг по передаче Стального мандата новоизбранному премьер-министру", - написал он несколькими часами ранее.

20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент 8-го созыва. ЦИК представила предварительные итоги со всех 2008 избирательных участков Армении. В парламент проходят три политические силы: - Партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек) - Блок "Армения" - 21,04% (268 165 человек) - Блок "Честь имею!" - 5.23% (66 633 человек)

В парламент не прошли: партия "Процветающая Армения" - 3,96% (50416), а партия "Республика" - 3,04%, "Просвещенная Армения" - 1,22% (15 557), Армянский национальный конгресс - 1,54% (19 647).

Согласно ЦИК РА, по положению на 20:00 явка на внеочередные парламентские выборы в целом по Республике Армения составила 49,4 % или 1 млн 281 тыс 911 человек граждан. В Ереване из 850 тыс граждан имеющих право голоса, свое избирательное право реализовали 442 846 или 51, 55%. Наиболее высокая явка зарегистрирована в Сюникской области - 60,38%. Из 109 726 граждан, имеющих право на участие в голосовании, свой гражданский долг выполнили 66 252 человек.