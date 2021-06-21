Понедельник, 21 Июня 2021 09:49

АрмИнфо. Народ Армении принял свое решние - произошло то, что ожидалось, заявил глава партии «Гражданский договор», и.о. премьер-министра Никол Пашинян на состоявшейся встрече с членами предвыборного штаба после обнародования промежуточных данных с избирательных участков по выборам в новый парламент, на которых «ГД» получил 54% голосов.

Пашинян поблагодарил народ Армении, который, пройдя через жестокие трудности и «круги ада», нашел в себе силы восстановить общественную и национальную солидарность. Пашинян поблагодарил в отдельности жителей всех регионов страны и столицы. По его словам, если в 2018 году состоялась ненасильственная «бархатная» революция, то теперь произошла так же демократическая, но уже «стальная» революция, и все договоренности, которые были достигнуты в ходе предвыборной гонки между партией «Гражданский договор» и избирателями, будут шаг за шагом претворяться в жизнь.

Он отметил, что выборы показали, что страничка, когда выборы в стране фальсифицировались, первернута и закрыта бесповоротно. В этом контексте он поблагадарил правоохранительные органы страны за эффективную работу.

Пашинян заявил, что обязательно начнет консультации со здоровыми политическими силами, принявшими участие в выборах с тем, чтобы определиться с политикой по дальнейшему развитию страны во всех областях жизни, и для консолидации общественного потенциала с целью решения стоящих перед страной задач.

Пашинян поблагодарил за содействие в проведении выборов всех иностранных и международных наблюдателей, а также персонально руководителей России, США, Франции, Ирана, Грузии и Евросоюза за содействие и помощь, оказанную Армении в трудный период. Он поблагодарил и руководство Нагорно-Карабахской республики и выразил уверенность, что в совместная работа позволит защитить национальные интересы.

Пашинян поблагодарил руководителей стран ЕАЭС и ОДКБ и выразил уверенность, что Армения будет и дальше углублять и развивать сотрудничество с этими структурами.

В заключение Пашиянян наизусть прочел присутствующим очередной псалом из Библии, что он в последнее время периодически делал на встречах с избирателями.