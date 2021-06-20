Воскресенье, 20 Июня 2021 23:45

АрмИнфо.В ЗАО "Электрические сети Армении" выступили с разъяснениями в связи с массовыми отключениями электроэнергии в областях страны.

Так, согласно ЭСА, причиной сегодняшнего отключения электроэнергии является системное аварийное отключение электроэнергии из Грузии.

В сообщении отмечается, что система работает в островном режиме, в результате чего в 21:49 отключили электричество в некоторых населенных пунктах Армавира, Лори, Ширака, Арагацотна. Электроснабжение было восстановлено в 21:54.

Отметим, что ранее из разных областей РА стали сообщать о массовых отключениях электроэнергии. Политические силы связывают это с попыткой фальсификации результатов голосования на сегодняшних внеочередных парламентских выборах.