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АрмИнфо. Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян обнародовал результаты электронного голосования на внеочередных парламентских выборах.
Напомним, что в электронном голосовании участвует дипломатический корпус и военные, командированные за рубеж.
Согласно Мукучяну, в электронном голосовании имели право участвовать 650 граждан РА.
Свое избирательное право реализовали 500 граждан. Из коих 45 бюллетеней были признаны недействительными, 163 гражданина отдали свои голоса за партию "Гражданский договор" Никола Пашияна, 135 - блок "Армения" Роберта Кочаряна, 43-за Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна, 17 - "Республика", по 14 голосов набрали "Честь имею ", "Просвещенная Армения" и "Верелк", еще по 12
- партия "5165" и "Азатакан", остальные политические силы стальные получили от 0 до 6 голосов.
Напомним, что согласно ЦИК РА, по положению на 20:00 явка на внеочередные парламентские выборы в целом по Республике Армения составила 49,4 % или 1 млн 281 тыс граждан. в Ереване из 850 тыс граждан имеющих право голоса, свое избирательное право реализовали 442 846 или 51, 55%. По данным Полиции число избирателей составляет
2.578.678 человек, а по данным ЦИК - 2 593 572.
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|Глава ЦИК Армении обнародовал результаты электронного голосования
|Наблюдатели ПА ОДКБ приняли Итоговое заключение по досрочным выборам в парламент Армении
|"Независимый наблюдатель" в течение дня представил 7 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в Армении
|ЦИК Армении представил данные о расходах партий и блоков на избирательную кампанию
|ЦИК Армении: 1 млн 281 тыс граждан приняли участие во внеочередных выборах
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|Миссия МПА СНГ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Армении
|В Армении завершилось голосование по внеочередным парламентским выборам
|Наблюдатели от МПА СНГ провели встречу с руководством мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ
|Мевлют Чавушоглу коснулся выборов в Армении
|МПА СНГ наблюдает за ходом выборов в Армении
|Наблюдатели ПА ОДКБ зафиксировали незначительные нарушения в ходе парламентских выборов в Армении
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|Чавушоглу: МИД Турции в кратчайшие сроки направит дипломатов в Шуши
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|Офис Омбудсмена и Генпрокуратура Армении напоминают: фотографирование и распространение бюллетеней уголовно наказуемое деяние
|Лидер движения 5165 отдала свой голос <за армян и Армению>
|ЦИК: По положению на 14:00 явка на выборы в Армении в целом по Республике составила 26, 82%
|В Минобороны Армении опровергают информацию о направлении военнослужащих при реализации избирательного права
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|Глава штаба блока "Армения" обратился в офис Омбудсмена по причине проведения необоснованного обыска
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|Бабаджанян назвал фейком информацию о том, что в его автомобиль стрелял член блока "Ширинян-Бабаджанян"
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|Левон Тер-Петросян выполнил свой гражданский долг на избирательном участке 9/18 города Ереван
|В Полицию Армении по положению на 12.00 поступило 21 сообщение о нарушениях в ходе голосования на выборах
|Генпрокуратура Армении призывает воздерживаться от попыток придать её работе политический оттенок
|Гагик Царукян рассказал, кто может повлиять на его решение не идти на коалицию с партией Пашиняна
|Никол Пашинян отдал свой голос <за государственность и будущее армянского народа>
|ЦИК Армении представил первые данные явки на внеочередных парламентских выборах
|В автомобиль Армана Бабаджаняна стрелял член блока "Ширинян-Бабаджанян" - фейк
|Полиция Армении сообщает об обстреле автомобиля депутата Бабаджаняна
|Различные политические силы и госструктуры Армении сообщают о вопиющих нарушениях в ходе внеочередных выборов
|Ванецян считает, что власти будут нести ответственность за возможные поствыборные столкновения
|Эдмон Марукян проголосовал за солидарность
|Самвел Бабаян прогнозирует: в Армении ситуация после выборов будет напряженной
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|Эдмон Марукян предложил Генпрокуратуре Армении зеркально ответить на действия Генпрокуратуры Азербайджана в отношении армянских бизнесменов
|В Полиции Армении представили подробности стрельбы у избирательного участка в Масисе
|Спикер парламента Армении провел встречи с зампредседателя Сената Италии и делегацией МОФ
|Полиция Армении представила окончательные списки избирателей имеющих право голоса на сегодняшних выборах
|Пашинян поздравил Эбрахима Раиси по случаю победы на выборах президента ИРИ
|Аппарат Омбудсмена Армении с раннего утра приступил к независимому мониторингу избирательного процесса
|Спикер парламента Армении провел встречи с делегациями наблюдательских миссии МПА СНГ БДИПЧ/ОБСЕ и ПА ОДКБ
|Президент Армении и спикер уходящего НС проголосовали на внеочередных выборах в парламент
|И восходит солнце…
|Правительство России направляет $3,2 млн для постконфликтного восстановления регионов Армении
|Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом
|“Когда восходит солнце”: В музее ARARAT открылась новая экспозиция
|Давние туркмено-армянские литературные связи были упомянуты в ходе научно-методической международной конференции посвященной Махтумкули Фраги
|Около 50 диаспоральных структур выступили с призывом поддержать блок "Армения" на предстоящих выборах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана
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