Воскресенье, 20 Июня 2021 23:44

АрмИнфо. Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян обнародовал результаты электронного голосования на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, что в электронном голосовании участвует дипломатический корпус и военные, командированные за рубеж.

Согласно Мукучяну, в электронном голосовании имели право участвовать 650 граждан РА.

Свое избирательное право реализовали 500 граждан. Из коих 45 бюллетеней были признаны недействительными, 163 гражданина отдали свои голоса за партию "Гражданский договор" Никола Пашияна, 135 - блок "Армения" Роберта Кочаряна, 43-за Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна, 17 - "Республика", по 14 голосов набрали "Честь имею ", "Просвещенная Армения" и "Верелк", еще по 12

- партия "5165" и "Азатакан", остальные политические силы стальные получили от 0 до 6 голосов.

Напомним, что согласно ЦИК РА, по положению на 20:00 явка на внеочередные парламентские выборы в целом по Республике Армения составила 49,4 % или 1 млн 281 тыс граждан. в Ереване из 850 тыс граждан имеющих право голоса, свое избирательное право реализовали 442 846 или 51, 55%. По данным Полиции число избирателей составляет

2.578.678 человек, а по данным ЦИК - 2 593 572.