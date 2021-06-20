Воскресенье, 20 Июня 2021 21:55

АрмИнфо. ЦИК Армении представил окончательные данные явки на прошедших сегодня внеочередных выборах в парламент Армении.

Так, согласно ЦИК РА, по положению на 20:00 явка на внеочередные парламентские выборы в целом по Республике Армения составила 49,4 % или 1 млн 281 тыс граждан.

Как сообщил глава ЦИК РА Тигран Мукучян, в Ереване из 850 тыс граждан имеющих право голоса, свое избирательное право реализовали 442 846 или 51, 55%.

Наиболее высокая явка зарегистрирована в Сюникской области - 60,38%. Из 109 726 граждан, имеющих право на участие в голосовании, свой гражданский долг выполнили 66 252 человек.

В Арагацотнской области из 117 472 граждан проголосовали 58737 или 50 %, в Араратской области свое право на голосование реализовали из 223 360 граждан 113 625 или 50, 571%, в Армавирской области из 235 840 - 104 880 человек или 44,47%.

В Гегаркунике из 189 527 граждан, в голосовании приняли участие 86 173 или 45,47%, в Лорийской области - из 233 552 - голосовали 109 141 или 46,73%, в Котайке из 242 022 - 121 212 или 50,08%, в Шираке из 226 763 - 93 510 или 41,24%, в Вайоцдзоре из 46 620 - проголосовали 26 132 человек или 56,5% и в Тавуше из 109 690 - 58 666 или 53, 48%.

Отметим, что данные о количестве избирателей по версии Полиции и по версии ЦИК разняться. По данным Полиции число избирателей составляет 2.578.678 человек, а по данным ЦИК - 2 593 572. Почему "попали в немилость" у Полиции 14894 гражданина - не известно!