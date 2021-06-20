Воскресенье, 20 Июня 2021 20:16

АрмИнфо.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталье коснулся выборов в Армении.

Так, турецкий дипломат выразил надежду на то, что сформированное по итогам выборов новое правительство Армении "извлечет урок из ошибок, совершенных этой страной в прошлом".

По его словам, Армения должна предпринять шаги для обеспечения стабильности в регионе.

"Надеемся, что Армения поймет, что единственным способом обеспечения стабильности и мира в регионе является развитие добрососедских отношений с региональными странами. Армения должна перестать выдвигать территориальные претензии к соседям и начать налаживать с ними хорошие отношения. После войны, по итогам которой Азербайджан освободил свои исконные земли, и Баку, и Анкара решительно готовы предпринять шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе", - сказал министр, видимо забыв, что территориальные претензии выдвигают Турция и Азербайджана, а Армения лишь борется за право жить на собственной земле.

Чавушоглу отметил, что налаживание двусторонних отношений создаст возможность для реализации множества региональных проектов.

"Это в первую очередь во благо самой Армении, которая на протяжении многих лет вела неверную политику и тем самым изолировала себя. Она отстала в развитии от стран Южного Кавказа, но лишь по собственной вине. Ереван должен отказаться от враждебного настроя и подумать над тем, что можно сделать для налаживания добрососедских отношений со странами региона", - цинично сказал Чавушоглу, передает Анадолу.