Воскресенье, 20 Июня 2021 18:57

АрмИнфо.По положению на 17:00 наиболее высокая явка на внеочередные парламентские выборы в Армении зарегистрирована в Сюнике. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армен Смбатян.

В частности, он отметил, что в голосовании в Сюникской области приняли участие 51 303 граждана или 46,83% от общего числа избирателей. При этом в Ереване явка составила 40,15% или 344 868 граждан. В оставшихся областях Армении картина сложилась следующим образом - в Арагацотнской области из общего числа избирателей в выборах приняли участие 44 511 граждан или 37 59% , в Араратской области - 83 766 или 37,5%, в Армавирской - 75 035 граждан или 31,82%. По словам Смбатяна, в Гегаркунике в голосовании приняло участие 70 836 граждан или 37,38% от общего числа граждан, имеющих право участвовать в выборах, в Лори - 87 310 граждан или 37,38%, в Котайке - 93 128 граждан или 38,77%, в Шираке - 73 171 или 32,27%, в Вайоц Дзоре - 19 858 или 42,66% и в Тавуше - 45 376 граждан или 41,37%.

В общей сложности, в Республике из 2 593 572 избирателей в голосовании приняло участие 989 972 граждана или 38,17%.