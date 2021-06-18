Пятница, 18 Июня 2021 15:09

АрмИнфо. Текущая ситуация на армяно­азербайджанской границе представляется логическим следствием проигранной Арменией карабахской войны. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

"Понятно, что события на восточных границах Армении в период после 12 мая является достаточно серьезной проблемой, в том числе для России. С учетом ответственности за охрану армянских границ. Однако, тот же приказ армянским военным не стрелять в нарушителей границ вызывает в Москве определенные вопросы людям адресующим России и ОДКБ призывы о вмешательстве. Безопасность для Еревана - ключевой, приоритетный вопрос, решить который без доверительного взаимодействия с Москвой он не в состоянии. В этом свете, восстановление доверительных связей, существовавших в нулевые между Арменией и Россией, прежде всего, в сфере безопасности, представляется, безальтернативным", - подчеркнул он.

На этом фоне, российские приоритеты в регионе, по оценкам Арешева, отнюдь не ограничиваются Арменией. Являясь союзником Армении по ОДКБ, Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. И довольно серьезным партнером для Азербайджана. Отмечая значительный спад российского влияния в Азербайджане как факт, эксперт обусловил этот факт постоянным углублением повестки отношений между Баку и Анкарой. И подписанная Эрдоганом и Алиевым "Шушинская декларация" последнее тому свидетельство.

По оценкам эксперта, кавказская политика и армянская повестка занимают во внешней политике России, безусловно, важное, однако, не основное место. И для выхода армянской повестки на первый план повестки Москвы Армении на его взгляд необходимо обрести субъектность. "Мы прекрасно понимаем, что в ожидании российского вмешательства в ситуацию на армянской стороне, Ереван закулисно ведет с Баку определенные переговоры. В этом свете, достаточных поводов для активного вмешательства в ситуацию, у Москвы по вполне понятным причинам быть не может", - подчеркнул он.

"Думаю, что вопрос можно и нужно решить посредством восстановления взаимовыгодных доверительных отношений. Институты армянской государственности с 2018-го потеряли немало, однако, шансы на восстановление, как самих этих институтов, так и отношений с Россией, безусловно, есть. Также возможно возвращение к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ, безусловно, в худших для Армении позициях, чем существовавших до 27 сентября 2020 года. Есть и шансы на возвращение Гадрута и решения вопроса Шуши. Все это обусловлено перспективой смены руководства Армении по итогам ожидающихся выборов. Потому что нынешнее руководство бросило решение карабахского вопроса на произвол судьбы. Оно просто самоустранилось, отдав Карабах в распоряжение России, Турции и Азербайджана", - подытожил российский эксперт.