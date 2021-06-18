Пятница, 18 Июня 2021 14:23

АрмИнфо. Имевшие место практически параллельно, заявление генсека НАТО "об открытых дверях Альянса для Украины и Грузии" и подписанная Эрдоганом и Алиевым в оккупированном Шуши "Декларация о союзничестве" - два достаточно примечательных по своим возможным последствия события. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"В этом свете, в частности, весьма примечательна реакция Москвы на эти два события. Заявление Йенса Столтенберга было встречено резко негативно. Было заявлено, что членство Украины и Грузии в НАТО станет поводом для войны. И это даже притом, что вопрос сроков членствам остается открытым. Однако, еще более примечательно выглядит одобрительная реакция российских СМИ и экспертно-аналитического сообщества на "Шушинскую декларацию" - фактическое поглощение Азербайджана членом все того же НАТО Турцией", - подчеркнул он.

По оценкам дипломата, перспектива объединения Азербайджана и Турции в рамках федеративного или конфедеративного государства, в случае реализации определенных шагов, вполне достижима. И если Анкара и Баку встанут на данный путь, воспрепятствовать успешному завершению подобного проекта политическим и дипломатическим путем окажется невозможно. В этом свете, на его взгляд, весьма интересна будет выглядеть позиция все той же Москвы относительно перспективы трансформации внеблокового Азербайджана в территорию государства-члена НАТО.

Подобные перспективы, по прогнозам дипломата, вполне способны в очередной раз перевернуть с ног на голову теперь уже региональный статус-кво, сформированный по итогам 44-х дневной войны. Особенно учитывая, что на пути подобного фактического слияния Азербайджана с НАТО теперь уже нет даже формальных препятствий в виде территориальных споров между Арменией и Азербайджаном. В этом случае, согласно Меликяну, Армению во всем этом, прежде всего, должны интересовать перспективы продолжения нахождения российских миротворцев в Арцахе. Последние, по его прогнозам, в этом случае представляется, крайне сомнительной.

"Турция уже имеет карт-бланш на расширение своего военного, экономического и культурного присутствия на восточном направлении, в направлении Южного Кавказа. В этом свете, Шуши, представляется, прологом к последующему поглощению Турцией Азербайджана. И с учетом открытого лоббирования и поощрения Москвой с 2016-го деблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Арменией и Турцией посредством процесса урегулирования находящихся в глубоком кризисе отношений Еревана с Баку и Анкарой, Россия во многом собственноручно способствовала резкому усилению турецких позиций, как в Азербайджане, так и на всем Южном Кавказе. При этом, наличие в распоряжении Москвы механизмов контроля и сдерживания роста турецкого влияния в регионе также не приходится исключать. Во всяком случае, это представляется единственным возможным объяснением подобной линии России", - подытожил дипломат.