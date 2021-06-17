Четверг, 17 Июня 2021 14:17

АрмИнфо.Слушая содержание предвыборной кампании, как власти, так и ее основных оппонентов: угрозы, ругательства и выкрики, становится откровенно неудобно перед всем нашим обществом, в частности, молодым поколением, студентами, которым мы - наше поколение - должны служить примером. Подобное мнение выразил АрмИнфо вице-председатель партии "Армянский национальный конгресс" Арам Манукян.

"В этом свете, в противовес всем этим молоткам и другим устрашающим предметам домашнего обихода и быта, которыми размахивают наши конкуренты, мы выставляем слово. Слово, основанное на политической мудрости и политическом же опыте. Многолетнем опыте. Знаете, слово - это ведь тоже весьма неплохое оружие. Особенно когда оно апеллирует не к инстинктам, а к разуму и логике. Особенно, когда словом мы пытаемся предотвратить уничтожение армянской государственности", - подчеркнул он.

В этом свете, политик охарактеризовал предстоящие выборы как весьма непростой и важный политический процесс, посредством которого станет возможно спасти государственность и страну. Манукян особо подчеркнул, что на кону выборов стоят именно данные ценности. Последнее он обуславливает как перспективой прихода к власти "бывших", так и сохранением нынешней администрации. "Мы все должны понимать, что все эти люди будут управлять страной приблизительно так же, как они сегодня у нас на глазах проводят избирательную кампанию", - заметил он.

Политик сегодня, как никогда, усматривает необходимость звучания членораздельной, логически обоснованной и просчитанной речи. Манукян убежден, что залогом успеха АНК на предстоящих выборах станет именно слово, поскольку существенная часть армянского электората, разделяя упомянутые им выше опасения, готова слушать сдержанную, рациональную и выверенную речь взамен мата, выкриков и угроз. И число подобных людей, постепенно склоняющихся от апатии к рационализму, согласно его личным наблюдениям, постоянно растет.

"Число просмотров выступлений первого президента Левона Тер-Петросяна растет в геометрической прогрессии. И, думаю, что это неминуемо скажется на нашем рейтинге и перспективах на выборах. Думаю, что по итогам выборов ни одна сила не окажется в состоянии сформировать правительство единолично. Возможно, даже не удастся создать и коалицию. И вот здесь, в случае реализации наших прогнозов, актуализируется наше предложение, суть которого состоит в избрании премьер-министром человека, который будет представлять всех, не представляя никого конкретно. Речь идет о беспартийном технократе, способном вести переговоры и развивать страну, ни на кого не оглядываясь", - подчеркнул он.

Все это, согласно Манукяну, позволит погасить внутриполитический пожар, успокоить страсти и привести ситуацию в стране к внутриполитическому равновесию. Это увеличит шансы успешных переговоров по решению основных на данном этапе внешнеполитических проблем страны. И уже через год-два в принципиально новой обстановке, в уже наделенной определенным иммунитетом стране, станет возможным проведение новых выборов с соответствующими итогами и возможностью формирования новой легитимной власти", - подытожил политик.