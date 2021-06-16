Среда, 16 Июня 2021 17:35

АрмИнфо. Канцлер Германии Ангела Меркель в сопровождении директора центра креативных технологий TУМО Мари Лу Папазян посетит виртуальный центр ТУМО в Берлине.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, визит состоится 17 июня в 12:00 по ереванскому времени. Посредством прямой связи канцлер Германии ознакомится с образовательной зоной Tumo Berlin, ее прогрессом и планами на будущее. После экскурсии состоится дискуссия о будущем образования с участием министра образования Германии и партнера Тумо - генерального директора KfW Bank.

Мероприятие проводится в рамках инициированной Канцлером программы "Инициатива цифрового образования", направленной на развитие цифрового образования.

Напомним, что Tumo Berlin ,начавший функционировать осенью 2020 года в условиях пандемии коронавируса, расположен в историческом районе Берлина - Шарлоттенбург. Центр занимает площадь 2000 квадратных метров и может принять более 1000 молодых людей. В ближайшее время центр планирует полностью перейти на стационарное обучение.