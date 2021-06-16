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 Среда, 16 Июня 2021 13:42
Давид Степанян

Грузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или Турции

Грузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или Турции

АрмИнфо.Лозунг администрации Джо Байдена "Америка возвращается" может получит практическое содержание и на Южном Кавказе, и мы столкнемся с противодействием Москвы, которая не намерена расставаться с собственной монополией на решение всех вопросов в нашем регионе практически единолично. Однако, в любом случае, как Армения, так и Грузия должны исходить в своих действиях исключительно из собственных национальных интересов. Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а США, России или Турции. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель региональных программ Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе.

По оценкам Васадзе, делать это необходимо небольшими, но последовательными шагами.  В первую очередь в направлении построения прочной конструкции безопасности, на которой уже можно будет построить в регионе прочный мир. Путь, на его взгляд, предстоит долгий и для того, чтобы его успешно пройти, необходима политическая воля руководства стран с целью преодоления противодействия противников наступления этого самого мира, причем, как внешних, так и внутренних. Васадзе считает подобный путь крайне сложным, но вполне возможным.

В этом свете, грузинский политолог усматривает необходимость в небольших, но вполне конкретных шагах в направлении формирования конструкции региональных отношений в формате трех южнокавказских стран. На взгляд Васадзе, подобный сценарий звучит чрезвычайно оптимистично, однако, в случае наличия у руководства трех стран стремления существенно повысить уровень жизни собственных граждан, именно подобная конструкция станет наилучшим катализатором роста благосостояния всего региона.

Фоновым, но чрезвычайно важным фактором, на взгляд Васадзе, является наличие на Южном Кавказе двух конкурирующих региональных проектов двух стратегических противников - России и Турции. Что объясняется осознанием Москвы степени важности восстановления своего влияния в границах бывшего СССР как единственного серьезного козыря для своего позиционирования в современном мире перед США, Европой и Китаем.  Без этого влияния Россия, по оценкам политолога, никому неинтересна. И прекрасно все это понимая, она действует на том же Южном Кавказе соответствующим образом.

Для Турции, в свою очередь, успешная интеграция со странами региона, на взгляд Васадзе, открывает перспективу выхода на тюркские государства Центральной Азии с распространением своего влияния до китайского Синьцзяна. И по вполне понятным причинам данный проект, по его прогнозам, неизбежно столкнется с жестким противодействием со стороны Китая и конечно Москвы. Поэтому, возможно, что проект этот, будет поддержан США и Евросоюзом.

"И я не думаю, что сегодня стоит рассчитывать на то, что у сегодняшней Турции нет ресурсов для реализации подобных грандиозных геополитических проектов. Реджеп Эрдоган играет в расчете на долгосрочную перспективу. Соответственно, как только его проект, который сегодня находится в зачаточном состоянии, приобретет реальные очертания, то неизбежно появятся и ресурсы. Важно подчеркнуть, что в этом случае будет совершенно не важно, кто к тому времени будет у власти в Турции Эрдоган или его политические конкуренты. Главное, что подобный путь развития диктует логика развития Турции как региональной державы", - подытожил Васадзе.


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