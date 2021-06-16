Среда, 16 Июня 2021 09:54

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид поблагодарила правительство Грузии за посредничество между Арменией и Азербайджаном. Об этом Шмидт заявила после встречи с главой МИД Грузии.

Генсек отметила, что цель была достигнута благодаря эффективному сотрудничеству многих сторон. "Я хочу поблагодарить правительство Грузии за содействие, которое оно оказало своим соседям в восстановлении доверия между Арменией и Азербайджаном. Это был пример необычайного сотрудничества между различными участниками, включая ОБСЕ под руководством Швеции и ЕС. Мы говорили о региональном сотрудничестве на Южном Кавказе, в котором ОБСЕ будет продолжать очень активно участвовать", - сказала Шмид, слова которой приводи Грузия-онлайн.

Напомним, что при посредничестве Грузии, США и ЕС 12 июня состоялся обмен 15 армянских военнопленных на карты минных полей Агдама. При этом еще несколько сот армян продолжают незаконно удерживаться Азербайджаном после подписания 9 ноября 2020 года заявления о прекращении огня. Одним из условий в документе было обмен всех на всех военнопленных и удерживаемых лиц между Арменией и Азербайджаном.