Вторник, 15 Июня 2021 17:34

АрмИнфо.Анализируя итоги последнего саммита НАТО можно прийти к выводу, согласно которому Североатлантический альянс, разумеется, с подачи США, постепенно начинает двигаться на Восток. Подобное мнение выразил АрмИнфо немецкий политолог Александр Рар.

В Брюсселе 14 июня прошел саммит НАТО. Лидеры стран-участниц Альянса обсудили новую стратегическую концепцию до 2030 года, отношения с Россией и Китаем, а также возможное вступление в альянс Украины и Грузии.

"Уже сегодня можно констатировать намерения США фактически заставить союзников в Европе продвигать Pax Americana вне многолетнего радиуса действия НАТО. Мы также видим намерения Запада к серьезной конфронтации уже не только с Россией, но и с Китаем. Основная цель всего этого одна - спасение однополярного мира. И нарастание подобного цивилизационного конфликта грозит обрушением, выстроенной на глобализации, хрупкой системы мировой экономики. Чего сегодня, к сожалению, на Западе никто не видит", - подчеркнул он.

Новая Атлантическая хартия между США и Великобританией, возвращение к ядерной сделке с Ираном, активное вовлечение США в отношения между Россией и Турцией; комментируя возможное воздействие подобных трендов в глобальной политике на южно- кавказский регион, немецкий политолог заметил, что США, судя по всему, отнюдь не собираются как-то ограничивать географические рамки своей новой наступательной стратегии.

По оценкам Рара, в ответ на подобное американское наступление в мировых масштабах основные игроки международного и регионального уровня заняли выжидательную позицию. Последняя обусловлена реагированием на трансформации во внешней политике США с целью просчета возможных ответных действий и строительства отношений с Вашингтоном. "По итогам встречи между президентами Байденом и Эрдоганом мы видим существенное понижение агрессивной риторики со стороны Анкары. В случае же России ожидание от итогов встречи Байдена с Путиным", - заметил он.

"Признание факта Геноцида армян, восстановление полноценной деятельности Минской группы ОБСЕ - часть шагов США в направлении собственного возвращения на Южный Кавказ. Мы видим, что резких шагов в кавказском направлении Вашингтон предпочитает не делать. Однако, косвенные и прямые интересы США в регионе требуют их возвращения, что в числе всего прочего обусловлено их отношениями как с Китаем, Ираном и Турцией, так и непосредственно со странами региона. И, думаю, что Еревану в формировании своей внешнеполитической концепции все это также необходимо учитывать", - подытожил Рар.