Вторник, 15 Июня 2021 12:50

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германии выделяет 49 311 евро на программу "Поддержка избирательных процессов в Армении", реализуемую в рамках Программы развития ООН (ПРООН).

Как сообщает пресс-служба посольства Германии в РА, средства будут направлены на финансирование мероприятий по идентификации избирателей, санитарных мер против Covid-19, а также участия уязвимых групп в выборах.

Соответствующее соглашение подписали 11 июня исполняющая обязанности постоянного представителя ПРООН в Армении Микаэла Стойкоска и посол Германии в РА Михаэль Банцхаф. Обе стороны подчеркнули, что эти меры будут способствовать проведению свободных, справедливых, инклюзивных и прозрачных парламентских выборов в Армении.

Отметим, что пока еще не обнародована точная сумма, которая будет потрачена государством на проведение внеочередных парламентских выборов, намеченных на 20 июня. Как рассказал глава ЦИК Армении Тигран Мукучян около 460 млн драм уйдет только на избирательные бюллетени. При этом он заверил, что сумма затрат на проведение выборов будет обнародована в ближайшее время, после завершения всех подсчетов.