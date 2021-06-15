Вторник, 15 Июня 2021 11:10

АрмИнфо. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине, Нагорном Карабахе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его информации, главы государств обсудят стратегическую стабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, темы изменения климата и проблемы Арктики.

"Конфликты на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе также стоят в повестке дня. Путин и Байден обсудят и задержания россиян в третьих странах, работу дипломатических представительств и общие вопросы отношений России и США. Отмечается, что в случае решения двух президентов послы стран могут вернуться в Москву и Вашингтон", - отметил Ушаков, передает РИА Новости.

При этом он добавил, что обе стороны могут начать разговаривать по любой не согласованной заранее теме. "Среди них могут быть и ситуация в Белоруссии, и тема Алексея Навального. Особых проблем в согласовании тем не было", - подчеркнул он.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Политики впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.