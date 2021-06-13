Воскресенье, 13 Июня 2021 19:05

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде убеждена, что возвращение 15 задержанных армян на родину и передача Арменией информации, которая будет способствовать проведению важных работ по разминированию, являются долгожданными мерами по укреплению доверия. Об этом сообщает ОБСЕ.

«Эти важные шаги приближают стороны к диалогу, стабильности и всеобъемлющему урегулированию. Я ценю важную роль, которую сыграли правительства Грузии и США, а также прекрасное сотрудничество между президентом Европейского совета и шведским председательством в ОБСЕ до заключения соглашения. Эти события являются важным шагом также для регионального сотрудничества на Южном Кавказе », - отметила Линде.

Констатировав, что основные проблемы остаются, она призвала Армению и Азербайджан развивать эти позитивные шаги, освободив всех оставшихся заключенных и возобновив переговоры на высоком уровне под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при участии личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, чтобы найти всеобъемлющее политическое урегулирование всех нерешенных вопросов.

Отметим, что накануне Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Агдама. И.о. премьер-министр РА сообщил, что это е первая передача минных полей Азербайджану, первая была еще в декабре.

Стоит заметить, что в азербайджанском плену продолжает незаконно удерживаться более двухсот армянских военнопленных и мирных жителей. Согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий. Меж тем, на фоне бездействия международного сообщества Азербайджан продолжает спекулировать этим вопросов и получать дивиденды.