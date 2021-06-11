Пятница, 11 Июня 2021 15:16

АрмИнфо. С 25 июня текущего года авиакомпания Air Arabia начнёт выполнение полетов по направлению Шарм-эль-Шейх-Ереван- Шарм-эль-Шейх, которые будут осуществляться с частотой 1 раз в неделю, по пятницам. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО <Международные аэропорты Армении>.

Air Arabia - арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

Авиакомпания является первым бюджетным авиаперевозчиком на Ближнем Востоке, осуществляя полёты в 89 городов мира. Air Arabia отличается от многих низкобюджетных перевозчиков тем, что она предлагает перелёты между пунктами назначения с пересадкой в базовом аэропорту Шарджи; также бесплатно предоставляется услуга перевозки багажа. Авиакомпания имеет свои дочерние подразделения - Air Arabia Egypt в Александрии, Египет и Air Arabia Maroc в Касабланке.