Пятница, 11 Июня 2021 12:35

АрмИнфо. БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств-участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении, которые состоятся 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

Вместе с тем, отмечается, что краткосрочные наблюдатели будут размещены по всей стране в составе многонациональных групп из двух человек для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом бюллетеней и подведением итогов на всех уровнях.

На следующий день после выборов БДИПЧ вместе со своими партнерами опубликует заявление о предварительных выводах и выводах на пресс-конференции. Окончательный отчет о наблюдении за всем избирательным процессом будет выпущен примерно через восемь недель после окончания наблюдательной миссии.

В сообщении говорится о том, что Миссия по наблюдению за выборами (МНВ) БДИПЧ будет оценивать выборы на предмет соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

Наблюдатели будут внимательно следить за регистрацией кандидатов, агитационной деятельностью, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, законодательством о выборах и его применением, средой массовой информации и разрешением споров, связанных с выборами.

Миссия, возглавляемая Эоганом Мерфи, начала свою работу в Армении 18 мая. Она состоят из состоит из одиннадцати международных сотрудников, представляющих девять стран-участниц ОБСЕ, работающих в головном офисе в Ереване. Кроме того, БДИПЧ обратилось к государствам­участникам ОБСЕ с просьбой направить 25 долгосрочных наблюдателей, которые с 26 мая размещены по всей стране.

Работа миссии может быть продлена, если БДИПЧ решит наблюдать за возможным вторым туром.

Кроме того сообщается, что на эти выборы планирует направить делегацию наблюдателей и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что БДИПЧ ранее наблюдало за одиннадцатью выборами в Армении, последними из которых были внеочередные парламентские выборы в ноябре 2018 года.