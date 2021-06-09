Среда, 9 Июня 2021 14:54

АрмИнфо. Бакинский суд над армянскими пленными - это ни что иное как фарс в политических целях. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт международного права, юрист Ара Казарян.

3 июня дело 14-ти армянских военнопленных было передано в бакинский суд по тяжким преступлениям. Плененным в арцахском селе Хцаберд армянским военнослужащим предъявлены обвинения в терроризме с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия, а также незаконном пересечении границы. По данным правозащитников, в плену в Азербайджане все еще находится около 200 армян. "С учетом статей, по которым предъявлены обвинения, мы понимаем, что процесс возвращения наших ребят может занять долгое время. Меня очень озабочивает, что процесс в отношении наших пленных проходит за закрытыми дверьми. Это говорит о жесточайшем контроле над судом, что в свою очередь свидетельствует о том, что весь этот фарс построен на легенде", - подчеркнул он.

Меж тем, открытый, публичный процесс, по оценкам юриста, является основополагающим правом человека. В первую очередь в силу того, что именно публичность дает возможность подсудимым и обвиняемым избежать произвола судов в случаях, когда процесс идет в условиях вакуума. Отсутствие какой-либо информации о том, что вообще происходит за дверьми суда в Баку, Казарян считает прямым подтверждением того, что в Азербайджане имеет место не суд, а фарс. Он также убежден, что в случае публичного процесса азербайджанские легенды об армянских террористах рухнут параллельно с открытием дверей суда.

В целом, по оценкам юриста, Баку сегодня использует, незаконно удерживаемых армянских пленных в собственных политических целях. Речь идет о стремлении Азербайджана выудить у Армении, причем документально оформленные, новые территориальные уступки в процессе демаркации и делимитации границ. В этом свете, на взгляд Казаряна, пленные упоминаются Азербайджаном в переговорах исключительно в качестве рычага для решения политических вопросов. В противном случае решение проблемы пленных с юридической точки зрения особых проблем не содержит - пленные просто должны вернуться на родину.

"Более того, я убежден в том, что Азербайджан продолжает провоцировать новые столкновения на границе и брать в плен новых армянских военных именно с целью получить новые рычаги влияния на переговорный процесс. В целом, демаркация границ - процесс достаточно сложный и долгий. Необходимо достичь договоренности, создать рабочие группы, органы постоянного мониторинга и лишь после этого начать, собственно, работу. И, насколько я понимаю, в Баку решили стимулировать эту работу сообразно своим представлениям о демаркации, международной политике, гуманитарном праве и правосудии", - подытожил Казарян.