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 Понедельник, 7 Июня 2021 13:51
Марианна Мкртчян

Грузия и Армения восстанавливают железнодорожное сообщение

Грузия и Армения восстанавливают железнодорожное сообщение

АрмИнфо. Грузия и Армения восстанавливают прерванное из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение. Первый поезд отправится 15 июня из Еревана в Батуми, сообщила в понедельник министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.

"Я хочу сказать, что восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией. Уже 15 июня первый поезд отправится из Еревана в Батуми через Тбилиси. Это означает, что туристы из нашего союзнического, соседнего государства приедут в Грузию, на наши черноморские курорты, в нашу столицу, в другие туристические места", - сказала Турнава, передает ТАСС.

 

Пассажирские поезда меду Арменией и Грузией не ходили с марта 2020 года. Как пояснили источнику в "Грузинской железной дороге", дата запуска поезда Ереван - Тбилиси - Ереван, который также был прерван из-за пандемии коронавируса, пока еще не известна.

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы с ближайшими соседями, которые были закрыты с марта прошлого года. Из Армении, Азербайджана, России и Турции могут въезжать в республику те иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации, предъявив также на границе справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Если при въезде в Грузии человек не сможет представить документ о прохождении вакцинации, на границе он сможет показать справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа, а также принять обязательство в течение трех дней повторно сдать тест. С 1 февраля в Грузии также снят запрет на регулярное авиасообщение. 


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