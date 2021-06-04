Пятница, 4 Июня 2021 23:11

АрмИнфо. Порядка 460 млн драмов будет потрачено на печатание избирательных бюллетеней. Об этом 4 июля в беседе с журналистами заявил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

По его словам, планируется напечатать около 70 млн бюллетеней из-за большого количества политических сил, изъявивших желание принять

участие в выборах. При этом он заверил, что в конце выборов они детально представят затраты. Мукучян добавил, что около 80% всех затрат уходят на выдачу зарплат.

На просьбу дать оценку активности электоральных процессов, Мукучян напомнил, что достаточно много политических сил проявили интерес к

предстоящим 20 июня выборам, Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала 26 электоральных конкурентов - 22 партии и 4 блока партий, которые примут участие в выборах.

<В ряде случаев в связи с отдельными кандидатами были приняты решения об отказе в регистрации, поскольку они не представили

соответствующие документы>, - сказал глава ЦИК.

Касаясь вопроса о регистрации кандидата в депутаты Миграна Погосяна, включенного в список блока <Честь имею>, и информации о том, что

последний представил фальшивый документ, глава ЦИК отметил: <Что касается отдельных случаев, то при выявлении фактических оснований по каждому из них ЦИК организует обсуждения, и будут приняты соответствующие решения. Все будет происходить на наших заседаниях, открыто и публично>.

В этом ключе он еще раз напомнил, что кандидаты и политические силы могут подать заявления о самоотводе до 10 июня. По словам Мукучяна, уже есть отдельные заявления о самоотводе из разных списков.

Говоря об избирательной кампании, он напомнил, что агиткампания продлится всего 12 дней, в случае выявления любого нарушения норм со стороны участвующих в выборах сил Центральная избирательная комиссия должна очень быстро и оперативно отреагировать, особенно в плане предотвращения. <Мы обратимся с призывом ко всем партиям, поскольку считаем, что агиткампания должна быть организована и проведена в сфере благовоспитанности>, - заявил Мукучян.