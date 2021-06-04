Пятница, 4 Июня 2021 16:45

АрмИнфо. Место, которое, судя по всем последним геополитическим тенденциям на Южном Кавказе, столь последовательно подготавливается Россией для Турции, должно быть занято и рано или поздно будет занято Францией. Подобное мнение выразил АрмИнфо представитель "Национально- демократического полюса" Жирайр Сефилян.

"Последовательно сжимание кольца вокруг путинской России, отсутствие союзников у этого режима - лишь часть тенденций в пользу подобного сценария. Тенденций в пользу ухода России из нашего региона сегодня хватает. Ведь опять-таки та же Турция, впервые за последнюю сотню лет, оказалась на Южном Кавказе исключительно с согласия Москвы", - подчеркнул он.

По его прогнозам, Россия рано или поздно уйдет с Южного Кавказа. Что в первую очередь уже сегодня должно заботить Армению. Хотя бы потому, что уход России будет сопровождаться неминуемым приходом Турции. Именно поэтому уже сегодня Армении, на взгляд политика, как никогда необходимы реальные союзники. Сефилян убежден, что если Армения не будет готова к уходу России уже сегодня, то образовавшийся после ее ухода вакуум неизбежно будет заполнен Турцией.

Представитель "Национально-демократического полюса" усматривает в последних геополитических процессах целый ряд предпосылок к утверждению коллективного Запада в еще одной ареной глобального противостояния с Россией в Украине. И по его прогнозам, после решения украинского вопроса, неминуемо настанет очередь Южного Кавказа.

Комментируя последний европейский вояж и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиционер заметил, что ждать каких-либо изменений в европейской повестке Армении, точнее в ее отсутствии, от Пашиняна, тем более, от его визита не приходится. Однако, предшествовавшие этому визиту и сделанные по его итогам заявления из Парижа, на его взгляд, позволяют прогнозировать достаточно серьезное французское присутствие в Армении в скором будущем. Причем, не только экономическое, но и военное.

Согласно оценкам Сефиляна, власти Армении периодически отвергают все инициативы Запада в направлении увеличения его присутствия в стране. Но в армянском обществе, пусть и не в желаемых масштабах, но понимание ситуации все же есть. И западное вмешательство в ту же текущую, недопустимую ситуацию на границах также возможно. В случае обращения Армении за этой помощью, для начала хотя бы на общественном уровне. По оценкам политика, это становится необходимостью.

"Понятно, что пока пашиняны у власти официального обращения не будет. Соответственно, залогом формирования этого обращения является избавление от пашинянов. Визит же Пашиняна в Париж и Брюссель я рассматриваю в контексте предвыборной кампании. Очевидно, что таким образом он желает продемонстрировать избирателям то, чего сегодня просто нет - наличие европейского вектора в собственной политике. В реальности Пашинян поехал в Европу с целью не дать помешать реализации антиармянского российско-турецкого плана. И очень скоро станет окончательно ясно, о чем здесь идет речь", - подытожил Сефилян. 1 июня в Париже и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, спикером Национального собрания Франции Ричардом Ферраном, президентом Сената Жераром Ларше, мэром Парижа Анн Идальго. 2 июня Пашинян отправился в Брюссель, где провел встречу с бельгийским коллегой Александром де Кро.