Четверг, 3 Июня 2021 13:41

АрмИнфо.Всегда и везде разработкой решения любой, сформулированной политическим руководством Армении, задачи должны заниматься специалисты и профессионалы. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Каждый должен заниматься своим делом. И конечно, нести ответственность, как за собственные действия, так и за их отсутствие. Нам, наконец, необходимо осознать различия между профессиональными экспертами и различными горе-знатоками. Особенно важной данная необходимость представляется в текущей, весьма сложной, внутриполитической, внешнеполитической и геополитической ситуации, в которой находится Армения", - подчеркнул он.

В этом свете, Меликян отметил дипломатию как весьма гибкий инструмент, дающий возможность построения новых, выгодных диспозиций, даже после самых тяжелых поражений. Согласно дипломату, с профессиональной точки зрения, очевидно, что ушедший в отставку на днях глава МИД РА Ара Айвазян приступил к выполнению своих обязанностей в ситуации, в которой казалась окончательно проваленной и дипломатическая сфера. А из Еревана не было слышно даже намеков на необходимость определения статуса или восстановления территориальной целостности Арцаха.

Ара Айвазян подал заявление об отставке 27 мая. Согласно инсайдерской информации, причиной отставки стали противоречия с премьером Пашиняном. 31 мая в отставку ушел заместитель Айвазяна Гагик Галачян и его пресс-секретарь Анна Нагдалян. Прощаясь 31 мая с сотрудниками МИД, Айвазян заявил, что ушел в отставку с целью избежать подозрений в том, что МИД может одобрить инициативы, направленные против национальных и государственных интересов Армении. Есть непроверенная информация об отставке и других трех заместителей руководителя ведомства.

Согласно дипломату, проблема статуса и восстановления суверенитета Арцаха, как минимум, в границах НК вновь стала частью международной повестки именно в период легислатуры Айвазяна. Также активизировалась Минская группа ОБСЕ, рассматривающая эти вопросы как часть переговорной повестки. По оценкам Меликяна, таким образом, экс- главе МИД и его команде на дипломатическом фронте удалось трансформировать поражение в формирование выгодной для Армении переговорной платформы. Более того, обеспечить Еревану политическую поддержку целого ряда государств.

"Прощальная речь Айвазяна в МИД, по всей вероятности, означает наличие противоречий между ним и и.о. премьер-министра Армении вокруг тех или иных внешнеполитических вопросов и методов их решения. Возможно, что Никол Пашинян принял решения, касающиеся внешней политики, не поставив о них в известность своего главу МИД.

Последнее является весьма опасным шагом и свидетельством углубления управленческого кризиса в Армении", - подчеркнул он.

Согласно Меликяну, в ситуации, в которой продолжает находиться Армения, любому члену правительства, включая премьер-министра, необходимо четко и полноценно осознавать степень собственной ответственности за принимаемые решения. Соответственно, избегая шагов, способных поставить под угрозу национальные, государственные интересы Армении.

В этом свете, он отметил, что если глава МИД нашел инициативы и шаги премьера противоречащими собственным профессиональным представлениям об интересах государства, то уходом в отставку он не только подчеркнул свое несогласие, но и указал на ответственного за них реального инициатора этих шагов.